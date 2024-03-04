Жінка не платить за житло, побудувавши невеликий розкішний будинок на задньому дворі (відео)

Прешес Прайс дивилася з вікна кухні на своє величезне заднє подвір'я і зрозуміла, що їй потрібно збудувати житло трохи менше. Основний будинок вона хотіла здавати в оренду й отримувати додатковий прибуток.

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Коли 2020 року її доходи вичерпалися, Прешес Прайс зі США взяла справу у свої руки та побудувала розкішний невеличкий будинок у своєму саду, де тепер мешкає і не витрачає гроші на орендну плату чи іпотеку. Про це пише CNBC.

Жінка з Атланти, штат Джорджія, планувала здавати вільні кімнати у своєму великому будинку з трьома спальнями, щоб отримати додатковий дохід, але її плани порушила пандемія COVID-19. Однак вона розробила нову стратегію і вирішила побудувати на задньому дворі меншу будівлю, що дало б їй змогу здавати в оренду не окремі кімнати, а весь основний будинок.

"Я дивилася з вікна кухні на своє величезне заднє подвір'я, і тут мене осінило: я могла б використовувати цей простір для будівництва крихітного будинку, щоб жити в ньому, а основний повністю здавати в оренду", — розповіла американка.

Прешес розпочала планування свого нового житла, почавши з подання заявки на всі необхідні дозволи Фото: CNBC Make It

Прешес розпочала планування свого нового житла, почавши з подання заявки на всі необхідні дозволи. Щойно вона отримала всі документи, у жовтні 2020 року почалися роботи. Жінка купила сарай і найняла місцеву підрядну бригаду, щоб закласти бетонний фундамент.

Щоб створити відчуття легкості і простору, Прешес пофарбувала стіни в блакитний відтінок і додала сільські штрихи. Усередині крихітного будинку поміщається матрац великого розміру на горищі і канапа, яка може слугувати диваном, а також повноцінна ванна кімната, кухня і куточок для сніданку.

Щоб створити відчуття легкості та простору, Прешес пофарбувала стіни в блакитний відтінок Фото: CNBC Make It Усередині будинку поміщається матрац великого розміру на горищі та кушетка, яка може слугувати диваном Фото: CNBC Make It

Хоча життя в крихітному будинку може здатися досить затишним, Прешес стверджує, що їй довелося внести деякі зміни у своє життя.

"Мені довелося скоротити свій гардероб і колекцію взуття. Але замість того щоб позбуватися одягу, який я хочу зберегти, я зберігаю деякі речі у подруги. Раз на кілька тижнів ми обмінюємося гардеробом", — пояснила вона.

Прагнучи заощадити якомога більше грошей, вона здавала свій основний будинок на час будівництва і знімала кімнату в сусідів. Нове житло Прешес було побудовано в березні 2021 року, і спочатку вона здавала його на Airbnb, щоб окупити витрати. На початку цього року вона переїхала в нього на постійне місце проживання.

Підрахувавши всі витрати на будівництво і матеріали, вона вважає, що витратила на проєкт приблизно 35 000 доларів. Однак новознайдений дохід від основного будинку дав змогу їй погасити борг у 2022 році. Тепер вона може отримувати майже 32 000 доларів доходу від здачі в оренду більшої нерухомості, стягуючи від 89 до 129 доларів за ніч, а також пропонуючи щомісячну оренду за 1 300 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що власник сучасного особняка, який "звисає" зі скелі, відмовився його залишати. Сильні шторми спричинили зсув ґрунту, який обвалив більшу частину берегової лінії під будинками. Однак Льюїс Брюггеман упевнений, що перебуває в безпеці у своїй оселі.

Також стало відомо, що жінка продала особняк з усіма речами, щоб жити у фургоні. Кейтлін Пайл купила автівку Mercedes Sprinter, яку переробила на будинок на колесах і вирушила подорожувати Америкою. Жінка живе в дорозі вже понад 6 місяців і поки що не планує повертатися до минулого життя.