Не знала, что беременна. Женщина пришла к врачу с болью в спине и через несколько минут родила

Молодая мать не замечала никаких намеков на свое положение — живот не вырос, а месячные были регулярными.

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30-летняя Наташа Гарди из шотландского городка Дрегорн обратилась к своему семейному врачу с жалобами на боль в спине и неожиданно родила буквально через несколько минут после начала обследования. Об этой невероятной истории написало издание The Sun.

Врач срочно направил пациентку на МРТ-сканирование в госпиталь Кросхаус. Женщина и не подозревала, что вскоре получит там маленький сюрприз.

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"Перед диагностикой меня спросили, не беременна ли я. Ответила, что нет. Честно говоря, даже не думала, что такое возможно. Не замечала ни одного намека на свое положение — живот не вырос, да и месячные были регулярными", — поделилась женщина.

Несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, как выяснилось, Наташа была на последнем триместре беременности.

"Как только я зашла в туалет, то сразу поняла, что происходит. Просто нажала на красную шнуровку и вызвала медперсонал. Они сделали быстрое ультразвуковое сканирование и, конечно, обнаружили ребенка", — вспоминает мать.

Когда через считанные минуты на свет появилась новорожденная девочка, которую назвали Айлой-Мэй, медикам ничего не оставалось, как сообщить родственникам молодой матери о неожиданной новости. В частности, они позвонили бабушке Сьюзан Колвин и рассказали обо всех драматических событиях, произошедших в стенах больницы.

Новорожденную девочку назвали Айлой-Мэй Фото: The Sun

"Я сказала маме, что иду на МРТ, а уже через несколько часов вернулась домой с младенцем. Это лучший сюрприз в жизни", — поделилась Наташа, у которой уже есть двое детей, 4-летняя Шарлотта-Лилли и 18-месячная Айви-Рей.

Сначала семья пережила настоящий шок от неожиданной новости, однако, по словам Наташи, в конце концов все были только рады пополнению.

Напомним, ранее Фокус писал о 28-летней Эмили Уайлс из Брисбена, которая перенесла экстренную операцию на 33-й неделе беременности после того, как врачи обнаружили у нее огромную 5-килограммовую опухоль. Новообразование "росло" в утробе молодой матери вместе с малышом. Австралийка призывает женщин серьезно относиться к здоровью и не игнорировать тревожные симптомы.

Кроме того, 30-летняя Оливия Финч из Шрусбери, что в Великобритании, скрывала свою беременность от семьи и друзей. Женщина закрутила роман с 31-летним сантехником Робом всего через 13 месяцев после развода с бывшим мужем, и очень боялась общественного осуждения.