Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

"Худшая идея": миллиардер планирует построить точную копию "Титаника" (фото)

Миллиардер Клайв Палмер, магнат, хочет воссоздать Титаник, Титаник, копия Титаника, повторить маршрут, много денег, больше Титаника
Фото: Shutterstock | Мужчина заверяет, что у него хватит денег на создания более безопасного "Титаника"

На корабле будет множество спасательных шлюпок и самые современные стандарты безопасности.

Related video

Австралийский миллиардер Клайв Палмер решил возобновить планы по строительству точной копии "Титаника", которая пройдет тем же маршрутом. Проект оценивается в миллиард фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Миллиардер возрождает свой интерес к идее создания корабля похожего на "Титаник". Предположительно, "Титаник II" отправится в плавание в 2027 году.

После десяти лет планирования, неудачных запусков и прочих трудностей австралийский горнодобывающий магнат Клайв Палмер снова решил возобновить свой интерес к культовому кораблю.

Издание отмечает, что "Титаник" затонул в 1912 году, в результате чего погибли 1496 человек. Однако магнат Палмер утверждает, что разобрался в недостатках исторического корабля, и его судно, "Титаник II", будет намного лучше оригинала. Миллиардер признал, что у масштабного проекта нет верфи, на которой можно было бы начать работу, но его заинтересованность в создании судна реальна.

Миллиардер Клайв Палмер, магнат, хочет воссоздать Титаник, Титаник, копия Титаника, повторить маршрут, много денег, больше Титаника Fullscreen
Австралийский миллиардер Клайв Палмер решил возобновить планы по строительству точной копии "Титаника"
Фото: Shutterstock

Сначала Палмер изучил местоположение верфи в Китае, а затем воссоздал маршрут из Англии в Нью-Йорк, по которому должен был пройти корабль. Путешествие и строительство, которое планировалось начать в 2016 году, откладывалось почти десять лет. Палмер обвинил в задержке пандемию COVID-19 и отверг предположения о том, что "Титаник II" — это рекламный трюк. Он заверял общественность, что у него достаточно денег, чтобы построить копию "Титаника", но в 10 раз больше. На корабле будет множество спасательных шлюпок и самые современные стандарты безопасности.

"Теперь у меня больше денег. Так что я могу воссоздать "Титаник". Я так и сделаю. Это гораздо веселее, чем сидеть дома и считать деньги. Все, что нужно для счастья, как я убедился на собственном опыте, — это иметь человека, который тебя любит, где спать по ночам и чтобы хватало на хорошую еду", — говорил Палмер.

Миллиардер Клайв Палмер, магнат, хочет воссоздать Титаник, Титаник, копия Титаника, повторить маршрут, много денег, больше Титаника Fullscreen
"Титаник" затонул в 1912 году, в результате чего погибли 1496 человек
Фото: Getty Images

Пользователи социальных сетей поспешили высмеять видение магната.

"Будет ли точная копия иметь гигантскую пробоину в корпусе?", "Не думаю, что я бы согласился на "точную" копию. Может быть, в этот раз не стоит экономить на заклепках? И определенно добавить больше спасательных шлюпок", "Это худшая идея из всех, которые когда-либо возникали", — писали они.

Магнат назначил дату строительства на начало 2025 года, а плавание корабля из Саутгемптона в Нью-Йорк, повторяющее катастрофическое путешествие первого "Титаника", должно состояться в июне 2027 года.

Ранее Фокус сообщал, что работница круизного лайнера рассказала о "диких" вечеринках персонала. Люси Саутертон, которая около 9 лет работает на круизном лайнере всегда мечтала путешествовать, но у нее не было денег. Идея работать в спа-салоне на борту корабля показалась ей прекрасным способом использовать свои навыки и при этом увидеть мир.

Также стало известно, что работника круизного лайнера арестовали за скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров. Постоялица, которая проживала в каюте с сестрой и матерью, обнаружила записывающие устройство, когда заглянула под раковину, чтобы взять рулон туалетной бумаги.