Сотни людей оказались за решеткой: в США аналитик годами подделывала анализы ДНК, — СМИ

Ивонн "Мисси" Вудс обвиняется в изменении данных и некачественном тестировании ДНК. Сотни невинных граждан в течение 30 лет работы аналитика могли оказаться в тюрьмах.

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В американском штате Колорадо начато расследование в отношении звездного аналитика-криминалиста Ивонн "Мисси" Вудс после того, как в ее работе с анализом ДНК были обнаружены "аномалии". Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

60-летняя Вудс находится под следствием по обвинению в некачественном тестировании ДНК и изменении данных. Ее работа за 30 лет привела к тому, что сотни людей получили безосновательное наказание. Поэтому дела, вероятно, придется открывать снова. Открытие было сделано в ноябре 2023 года, когда Бюро расследований штата Колорадо провело внутреннюю проверку, которая обнаружила изменения или отсутствие важных данных в анализах. После этого Ивонн Вудс подала в отставку.

Ивонн Вудс считалась "золотым стандартом" штата за то, что помогла посадить за решетку сотни известных убийц. Она считалась профессиональным криминалистом по ДНК. Теперь ее дело может стать одним из крупнейших нарушений в истории судебно-медицинской экспертизы ДНК. Адвокат женщины Райан Бракли заявил, что ее подзащитная сотрудничает со следствием.

"Она продолжает отстаивать надежность и честность своей работы по вопросам, поданным в суд, и особенно по делам, по которым она давала показания в суде под присягой", — заявил Бракли.

Теперь прокуроры должны пересмотреть, были ли какие-то незаконные осуждения и нужно ли их повторно рассматривать из-за ошибочного анализа ДНК. Надо будет сделать 3000 тестов, что будет стоить штату 7,5 млн долларов.

Алекс Юинг получил четыре пожизненных заключения — это одно из самых громких дел Вудс

Одним из самых известных дел, в котором участвовала Ивонн, является осуждение серийного убийцы Алекса Юинга "Убийцы молотка". Его признали виновным в убийстве семьи из трех человек в Авроре в 1984 году и убийстве 50-летней женщины. 2021 году Ивонн Вудс выступила свидетелем обвинения. Она показала найденное ДНК Юинга из спермы и сказала, что она была найдена на материале, окружающем тела членов семьи. В результате ее холодной работы над делом и слов в суде присяжные постановили, что Юинг был убийцей, и он был приговорен к четырем пожизненным заключениям за четыре убийства.

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