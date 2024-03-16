В парике и при усах: серийный убийца "Бикини-киллер" разгуливал по улицам Лондона (фото)

79-летний француз, жертвами которого могли стать 24 человека, получил свое прозвище из-за одежды, которую носили жертвы. А "Змеем" его прозвали за умение скрываться от следствия.

Related video

Освобожденного серийного убийцу Чарльза Собраджа, жертвами которого стали по меньшей мере 12 туристов в 70-х годах, заметили на отдыхе в Лондоне. Речь о 79-летнем французе, известном как "Бикини-киллер" (по одежде своих жертв) и "Змей" за умение скрываться от правосудия. Об этом сообщает The Sun.

Осужденного за по меньшей мере 12 убийств, грабежи и мошенничества освободили из непальской тюрьмы в 2022 году, спустя почти 20 лет заключения.

Серийный убийца Чарльз Собрадж

На опубликованных фотографиях теперь он в искусственном парике и с бородой на Вестминстерском мосту фотографирует Биг-Бен. Мимо него проходят ничего не подозревающие туристы. Собрадж говорит, что действовал как "тень", когда в 70-х годах охотился на западных туристов, путешествовавших по Тропе хиппи в Юго-Восточной Азии.

На вопрос, стоит ли жителям британской столицы его опасаться, он ответил, что устал от "всех этих обвинений". Он собирается изложить свои факты и позволить людям решить.

Серийный убийца Чарльз Собрадж

"Вы стали жертвой промывания мозгов массовой информацией", — заявил он.

В новом документальном фильме, который в скором времени выйдет в Великобритании, представлены записи, на которых Собрадж, находясь в индийской тюрьме, рассказывает об убийстве в 1975 году в Бангкоке 21-летней туристки из США Терезы Ноултон.

Убийца вспоминал, что девушка спросила его, не подсыпал ли он ей что-то, потому что она "чувствовала себя очень смешно".

Он ответил: "Тереза, мне не хочется тебе об этом говорить, но я думаю, что должен причинить тебе что-то плохое".

Серийный убийца Чарльз Собрадж

Во время своей охоты на путешественников он выдавал себя за торговца драгоценными камнями.

Вместе с сообщницей Мари-Андре Леклерк, которая умерла от рака в 1984 году, они обманывали своих жертв и затем травили.

Кто такой Чарльз Собрадж?

Собрадж мог убить 24 человек во время серии убийств в Непале, Индии и Таиланде в 1970-х годах.

Он испытывал личную неприязнь к хиппи за образ жизни и часто забирал деньги и паспорта своих жертв.

Осужденный отбыл два срока заключения: в Индии в период с 1976 по 1997 год и в Непале с 2003 по 2022-й.

Некоторое время в 70-х годах он значился в списке самых разыскиваемых преступников Интерпола. По отбытии срока в Индии он отправился в Непал в 2003 году, где его арестовали и приговорили к пожизненному заключению.

Несмотря на то, что он не может объяснить, почему его поймали с вещами мертвых путешественников, он продолжает отрицать причастность к убийствам.

Эта история была адаптирована для драмы BBC 2021 года под названием "Змей", фильм также есть и на Netflix.

Напомним, что ученые выяснили, кем на самом деле был серийный убийца Джек-потрошитель.

Также сообщалось, что за 10 лет "капля" в океане убила 7000 горбатых китов.