Дыру заметили уже в следующем году: вор вытащил артефакты из музея через пол (фото)

Отверстие заметили из-за того, что рядом с ним повесили украшения к Хэллоуину. В музее убеждены, что преступник воспользовался "захватывающим инструментом".

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Ночью на 29 октября прошлого года 36-летний Грэм Галлон прокрался в музей. В период между 2:40 и 3:30 ночи он вырезал отверстие в арке бывших конюшен под музеем, чтобы получить доступ к витрине, и украл серебряные предметы.

Еще одна дырка в полу свидетельствует о том, что свои действия вор корректировал благодаря камере. Среди украденного были драгоценные посылка, позолоченная тарелка, трофей, статуэтки конных солдат и кавалерийская труба.

Фото артефакта в музее Фото: Полиция Ноттингемшира

О дерзком ограблении стало известно только в следующем году, когда волонтер обратил внимание на декорации к Хэллоуину, повешенные под дырой. Найти исторические артефакты уже не удалось. Следователи предполагают, что их уже переплавили.

Галлон был главным подозреваемым в деле, но все отрицал. Мужчина уверял, что никогда даже не бывал в этом музее. Однако его причастность к преступлению доказала оставленная на дне серебряной чашки ДНК. Эту ценную вещь вор тщетно пытался достать через отверстие и оставил свой след.

Впоследствии задержанный все же признался в краже со взломом и был приговорен к 2,5 годам заключения. Однако в музее убеждены, что такой приговор — "слишком мягкий".

Фото Грэма Галлона Фото: Полиция Ноттингемшира

"Похоже, что он прорезал отверстие в арке под музеем и использовал захватный инструмент, чтобы добраться до предметов внутри коробки. Все предметы, которые были изъяты, были выставлены возле отверстия. Это очень печально не только для военнослужащих, но и для общества. Некоторые вещи были заказаны офицерами в память о павших в Первой мировой войне", — заявил представитель музея Стив Кокс.

Полиция арестовала 24-летнюю женщину и 47-летнего мужчину, которые могли быть сообщниками Галлона.

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