Шесть часов ожидания и 400 тыс. фунтов: столько стоит "мишленовский" обед для смельчаков, — DailyStar (фото)

Гурманы, которые отправятся в космос, чтобы полакомиться какой-нибудь отмеченной наградами едой, окажутся не в ракете, а в герметичной капсуле, прикрепленной к космическому шару.

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Шеф-повар Расмус Мунк из ресторана Alchemist, удостоенный звезды Мишлен, будет готовить блюда в рамках программы "На краю космоса", которую запустит компания SpaceVIP, занимающаяся космическими путешествиями. Об этом сообщило издание DailyStar.

Неземные удовольствия получат клиенты ресторана на космическом корабле "Нептун" компании Space Perspective, а шеф-повар сможет похвастаться приготовленной в космосе "едой на всю жизнь". Ожидание столь достойных блюд занимает шесть часов и стоит 400 тысяч фунтов стерлингов.

Шесть смельчаков получат шанс войти в историю, "насладившись блюдом всей жизни над 99% атмосферы Земли". Роман Чипоруха, основатель SpaceVIP, заявил, что поездка поможет "продвинуть всеобщую космическую грамотность".

"Это первая из серии экспедиций в сотрудничестве с ведущими художниками, призванными использовать возможности космических путешествий для повышения уровня человеческого сознания и развития всеобщей космической грамотности", — уточнил он цель проекта.

Фото: Daily Star

Вместе с тем гурманы, которые отправятся в космос, чтобы полакомиться какой-нибудь отмеченной наградами едой, окажутся не в ракете, а в герметичной капсуле, прикрепленной к космическому шару.

"Space Perspective делает космос более доступным, чем когда-либо прежде. С помощью наших уникальных космических полетов мы делаем возможным момент, который может полностью изменить жизнь людей — глубокий сдвиг в том, как мы, люди, видим мир и свое место в нем", — подчеркнула Джейн Пойнтер, основатель и со-генеральный директор Space Perspective.

Поднявшись на высоту 100 000 футов над уровнем моря, посетители с помощью Wi-Fi смогут транслировать свою еду в прямом эфире друзьям и родственникам на Земле.

Сам мишленовский лауреат назвал проект, который стартует в конце 2025 года, "действительно значимым".

"Погружение занимает центральное место в целостной кухне, и я стремлюсь объединить гастрономию с искусством и наукой, чтобы повысить осведомленность о социальных и экологических проблемах. В этом опыте я хочу подчеркнуть, что еда является общей нитью в нашем человеческом существовании, и будет действительно значимо служить ему, глядя на кривизну Земли", — попытался пояснить Расмус свою миссию.

Что известно о проекте

Экспедиции, которые должны стартовать в 2025 году с побережья Флориды, будут длиться шесть часов. Билет стоит 495 тысяч долларов. Таким образом, космические путешественники смогут попробовать самое дорогое блюдо ресторана Мишлен за пределами Земли.

Клиентов не только угостят "мишленовскими" блюдами, но и предоставят им наряды от кутюр, сшитые по индивидуальному заказу французским домом моды Ogier с использованием новейших технологий изготовления тканей. На борту также будет первый в мире космический SPA-салон.

Генеральный директор компании Пойнтер добавила, что это путешествие — "полностью переосмысленный опыт космических полетов, не требующий подготовки или специального снаряжения".

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