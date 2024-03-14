Спиральная галактика или корабль инопланетян: в небе над Европой увидели странный объект (фото)

Синяя светящаяся спираль может сбить с толку наблюдателей, но оказывается ей есть простое объяснение.

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Фотографы из Исландии и Норвегии запечатлели в ночном небе странное неестественное явление, которое напоминает спиральную галактику или корабль инопланетян. Этот объект в виде синей светящейся спирали с одной стороны кажется очень необычным, но ничего внеземного в нем нет, пишет Daily Mail.

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Фотографы, которые наблюдали за ночным небом на севере Европы, а именно в Норвегии и Исландии стали свидетелями странного атмосферного явления. Это был объект в виде синей спирали, который внезапно возник, а затем так же быстро исчез. Фотографы признались, что это явление показалось им чем-то, что имеет происхождение не из нашего мира и напоминало либо спиральную галактику, либо НЛО.

Фотографы, которые наблюдали за ночным небом на севере Европе, а именно в Норвегии и Исландии стали свидетелями странного атмосферного явления Фото: Daily Mail

Но эта загадочная спираль имеет очень простое объяснение. Оказывается, она возникала в результате запуска ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, владельцем которой является Илон Маск. Во время запуска ракета доставила на околоземную орбиту 53 небольших спутника.

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Когда вторая ступень ракеты выполнила свою миссию, то она начала возdращение на Землю, чтобы затем упасть в Тихом океане. Синяя спираль возникла в атмосфере, когда вторая ступень ракеты Falcon 9 выполнила запуск двигателей, чтобы сбросить ненужное топливо.

Синяя спираль возникла в атмосфере, когда вторая ступень ракеты Falcon 9 выполнила запуск двигателей, чтобы сбросить ненужное топливо Фото: Daily Mail

Когда происходил выброс ракетного топлива, то оно замерзало и превращалось в кристаллы, а из-за того, что ступень ракеты вращалась, то появилась спираль, состоящая из замерзших частиц топлива. Эту спираль затем осветил свет Солнца, и она стала хорошо видна наблюдателям на севере Европы, ведь спуск ступени ракеты происходил над Северным Ледовитым океаном.

Эту спираль затем осветил свет Солнца, и она стала хорошо видна наблюдателям на севере Европы, ведь спуск ступени ракеты происходил над Северным Ледовитым океаном Фото: Daily Mail

На самом деле ракеты компании SpaceX уже не в первый раз создают впечатление, что в ночном небе возникала спиральная галактика или НЛО. Таких случаев известно несколько и по словам экспертов, на самом деле подобные спирали представляют собой обычный побочный продукт запусков ракет компании Илона Маска.

Как уже писал Фокус, в январе прошлого года над Гавайскими островами с помощью японского телескопа "Субару" было запечатлено похожее явление.

В январе прошлого года над Гавайскими островами с помощью японского телескопа "Субару" было запечатлено похожее явление Фото: Daily Mail

Также Фокус писал о том, что астрономы получили рекордный снимок останков взорвавшейся звезды, которые рассеялись по космосу в виде туманности. Потрясающее изображение с разрешением 1,3 гигапикселя является самым большим из когда-либо созданных инструментом Dark Energy Camera.

Напоминаем, что астрономы наблюдали самый близкий к Земле пример убийства черной дырой звезды, когда первая превратила неудачливую звезду в спагетти, как уже писал Фокус.

Еще Фокус писал о том, что в Японии закончился катастрофой первый запуск космической ракеты частной японской компании. Причина взрыва пока не установлена.