"Это правда": людей напугали тем, как производят бутилированную воду (видео)

Многие люди считали, что вода в бутылках намного полезнее для организма, но оказалось, что это не совсем так.

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Бутилированная вода не только удобна в дороге, но и является полезным напитком, однако многие люди поклялись перестать ее пить после того, как узнали, как ее производят. Об этом рассказывают авторы YouTube-канала Mashed.

Мало того, что пустые контейнеры из-под бутилированной воды засоряют нашу планету, ведь около 60 миллионов из них ежедневно оказываются на свалках, так еще и кажется, что это не лучший вариант, когда вам нужно попить. Согласно новому исследованию PNAS, в среднем литр такой воды содержит почти четверть миллиона фрагментов нанопластика.

Исследователи из Колумбийского и Ратгерского университетов, расположенных в Америке, проанализировали пять образцов трех распространенных марок бутилированной воды и обнаружили, что содержание нанопластика в них варьируется от 110 000 до 400 000 на литр, а в среднем составляет около 240 000.

Ученые обнаружили, что большая часть пластика поступает из самих бутылок, но говорят, что на данный момент неизвестно, представляет ли проглатывание пластика серьезную опасность для здоровья. Однако процесс изготовления бутылок для воды также подвергается критике из-за огромного количества отходов, которые при этом образуются.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Крис Хоган, представитель Международной ассоциации бутилированной воды, говорит, что, хотя она является чрезвычайно эффективным продуктом с точки зрения использования воды по сравнению с некоторыми другими упакованными напитками, ее количество, идущей на изготовление бутылки, может в шесть или семь раз превышать то, которое находится внутри.

YouTube-канал Mashed поделился еще одной информацией.

"Не стоит также думать, что вода, которую вы пьете, намного лучше водопроводной. По данным организации Food and Water Watch, в 2009 году 52 процента бутилированной воды поступало из тех же общественных источников, которые питают ваш водопровод. К 2018 году эта цифра выросла до 64 процентов. Хуже того, вода в бутылках даже не подвергается тем же процессам и стандартам безопасности, которые должны соблюдаться в общественных источниках. Она просто более расточительна", — говорится в видео.

Люди были удивленны такими минусами.

"Меня больше беспокоит бутилированная вода, чем что-либо другое", "Я думаю, что бутилированная вода более губительна для окружающей среды, чем сыр", "История с бутилированной водой ужасна, это правда", — писали они.

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