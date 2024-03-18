Жители тают: в одном из самих жарких городов мира на улицах установлены кондиционеры (фото)

По сообщениям местных жителей, с неба падают птицы, а в заливе могут свариться морские коньки. Однако в опасности не только животные, ведь из-за диких температур увеличивается частота и интенсивность пыльных бурь.

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Температура в Эль-Кувейте (Кувейт) достигает 52 градусов, на улицах так жарко, что на улице установлены кондиционеры. Об этом пишет The Mirror.

В последние годы в Великобритании, Франции, Италии и Испании установилась аномально жаркая погода. Однако именно Эль-Кувейт считается практически непригодным для жизни, ведь летние температуры здесь регулярно превышают 52°C. По сообщениям местных жителей, с неба падают птицы, а в заливе могут свариться морские коньки. В опасности не только животные, ведь из-за диких температур увеличивается частота и интенсивность пыльных бурь.

В июле 2016 года на метеостанции в Митрибахе было зарегистрировано 54°C, что является третьим показателем в мире. В 2021 году температура в Кувейте превышала 50°C в течение 19 дней. По прогнозам климатологов, к концу века температура в стране повысится на 55 °C. В и без того засушливой стране ежегодно выпадает все меньше осадков.

Такая температура не только вредна для здоровья, но и опасна для человека. Длительное пребывание на улице может привести к тепловому истощению, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже смерти. По мнению жителей они просто тают на улицах и из-за этого Эль-Кувейт становится непригодным для жизни. Торговец финиками Абдулла Ашканани заявил, что причиной этого стало чрезмерное потребление энергии. А вот Джошуа Вуд, пишущий в ExpatsExchange, отмечает высокое качество жизни в стране, которая является "современной, роскошной и безопасной", но при этом предупреждает, что очень жарко с мая по сентябрь и безумно жарко в июне, июле и августе.

Город также накрывают песчаные бури Фото: Arabian Business

Издание отмечает, что правительство Кувейта даже издало указ, разрешающий проводить похороны по ночам в качестве меры борьбы с жарой. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, две трети (67 %) общего потребления электроэнергии в жилых домах приходится на кондиционеры, работающие весь день и каждый день.

По данным Министерства электроэнергетики и водоснабжения Кувейта, к 2030 году спрос на электроэнергию увеличится в три раза, и виной тому будет рост потребления холода в помещениях. До 95% расходов кувейтцев на электроэнергию субсидируется государством, поэтому у частных лиц мало стимулов сокращать расходы.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.