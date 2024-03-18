Жителі тануть: в одному з найспекотніших міст світу на вулицях встановлено кондиціонери (фото)

За повідомленнями місцевих жителів, з неба падають птахи, а в затоці можуть зваритися морські коники. Однак у небезпеці не лише тварини, адже через дикі температури збільшується частота та інтенсивність пилових бур.

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Температура в Ель-Кувейті (Кувейт) сягає 52 градусів, на вулицях так спекотно, що на вулиці встановлено кондиціонери. Про це пише The Mirror.

Останніми роками у Великій Британії, Франції, Італії та Іспанії встановилася аномально спекотна погода. Однак саме Ель-Кувейт вважається практично непридатним для життя, адже літні температури тут регулярно перевищують 52°C. За повідомленнями місцевих жителів, з неба падають птахи, а в затоці можуть зваритися морські коники. У небезпеці не лише тварини, адже через дикі температури збільшується частота та інтенсивність пилових бур.

У липні 2016 року на метеостанції в Мітрібаху було зареєстровано 54°C, що є третім показником у світі. У 2021 році температура в Кувейті перевищувала 50°C протягом 19 днів. За прогнозами кліматологів, до кінця століття температура в країні підвищиться на 55 °C. В і без того посушливій країні щороку випадає дедалі менше опадів.

Така температура не тільки шкідлива для здоров'я, а й небезпечна для людини. Тривале перебування на вулиці може призвести до теплового виснаження, серцево-судинних захворювань і навіть смерті. На думку жителів вони просто тануть на вулицях і через це Ель-Кувейт стає непридатним для життя. Торговець фініками Абдулла Ашканані заявив, що причиною цього стало надмірне споживання енергії. А ось Джошуа Вуд, який пише в ExpatsExchange, відзначає високу якість життя в країні, що є "сучасною, розкішною та безпечною", але при цьому попереджає, що дуже спекотно з травня до вересня та шалено спекотно в червні, липні та серпні.

Місто також накривають піщані бурі Фото: отель луна

Видання зазначає, що уряд Кувейту навіть видав указ, що дозволяє проводити похорони ночами як захід боротьби зі спекою. Згідно з дослідженням, проведеним 2020 року, дві третини (67 %) загального споживання електроенергії в житлових будинках припадає на кондиціонери, які працюють весь день і щодня.

За даними Міністерства електроенергетики та водопостачання Кувейту, до 2030 року попит на електроенергію збільшиться втричі, і виною тому буде зростання споживання холоду в приміщеннях. До 95% витрат кувейтців на електроенергію субсидується державою, тому у приватних осіб мало стимулів скорочувати витрати.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що в місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.