Они тоже не выдерживают: шимпанзе в зоопарке начали массово выдирать на голове волосы (фото)

Эксперты утверждают, что такое поведение обезьян — это признак тяжелого психологического расстройства и свидетельствует о значительных и длительных страданиях.

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Жуткие фотографии облысевших шимпанзе в зоопарке Магдебурга, что на севере Германии, спровоцировали дискуссию вокруг вопроса о психическом здоровье животных, содержащихся в неволе. Об этом пишет издание The Sun.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что некоторые 130-килограммовые приматы почти полностью потеряли шерсть, а у других она клочьями свисает со спины.

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Рядом с вольером размещено объявление, в котором объясняется, что такой устрашающий внешний вид шимпанзе является результатом "чрезмерного ухода", который в целом присущ для этого вида животных, но, очевидно, гиперопека вышла из-под контроля.

Эксперты зоозащитной организации PETA утверждают, что такое поведение обезьян — это признак тяжелого психологического стрессового расстройства и свидетельствует о значительных и длительных страданиях.

"У некоторых из них были заметны залысины на голове, груди и задней части плеч, а есть и те, у кого вообще не осталось шерсти. Кроме того, сотрудники зверинца заметили, что некоторые шимпанзе поедают собственные экскременты", — говорится в заявлении PETA.

Некоторые 130-килограммовые приматы почти полностью потеряли шерсть, а у других она клочьями свисает со спины Фото: Bild

Специалисты говорят, что животные испытывают страх, скуку и разочарование из-за жизни в неволе. Вероятно, психологическое напряжение только усилилось, когда их перевели с открытой площадки в вольер после попытки массового побега.

Кстати, недавно зоопарк потратил 1,6 миллиона фунтов на строительство новой площадки для шимпанзе — ее открытие запланировано на конец этого года. Однако активисты предупреждают, что пока животных не переселят в естественную среду, эту проблему решить не удастся.

Специалисты говорят, что животные испытывают страх, скуку и разочарование из-за жизни в неволе Фото: Bild

Напомним, ранее Фокус писал о чрезвычайно редкой самке лемура, которая неожиданно родила трех детенышей в австралийском парке дикой природы Алтина (Altina Wildlife Park), что в Новом Южном Уэльсе. Специалисты хотят изучить данные ДНК-тестирования, чтобы найти их отца, ведь не понимают, при каких обстоятельствах это могло произойти.

Кроме того, зоопарк Нюрнберга (Германия) попал в скандал, объявив о намерении избавиться почти от половины из 45 гвинейских павианов. Ранее сотрудники зверинца пытались ограничить размножение этого вида, однако введенные меры оказались неэффективными, поэтому они решились на такой отчаянный шаг.