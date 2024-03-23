Промах застройщика: новенький жилой массив навсегда останется безлюдным (фото)

Вероятно, незавершенные объекты строительства перепадут кредитору в качестве компенсации убытков.

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33 новостройки в жилом массиве Калсток (графство Корнуолл, Великобритания) стоят пустыми из-за серьезного промаха застройщика, который не рассчитал правильно свои расходы. Об этом пишет издание BBC.

Задержки со стороны местных властей привели к начислению застройщику 1,2 миллиона фунтов стерлингов процентов по займам, и теперь он просто не может продолжать строительные работы. Все незавершенные объекты пока законсервированы. Вероятно, позже их перепадут кредитору в качестве компенсации убытков.

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Директор компании-застройщика Майкл Уайт обвиняет городской совет в "использовании" юридических механизмов как оружия против него. По словам мужчины, чиновники выдвинули к плану застройки дополнительные требования, в частности, обязали обустроить вторую дорогу и подпорную стену стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов.

"Мне жаль, что все получилось не так, как мы хотели. Наверное, стоило бороться дальше, чтобы это произошло. Я прошу прощения за эту сложную ситуацию", — прокомментировала Адель Фулнер, содиректор фирмы.

Городской совет, со своей стороны, заявляет, что ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами, и признает, что переговоры для решения конфликта с этим застройщиком продолжаются уже несколько лет.

Все незавершенные объекты строительства пока законсервированы и оставлены на произвол судьбы Фото: BBC

"Мы стремимся сотрудничать с компаниями, которые получили разрешение на строительство, чтобы обеспечить возведение ЖК, включая определенное количество социального жилья. Однако необходимо придерживаться местной и национальной политики планирования", — говорится в официальном заявлении.

Местная чиновница Дороти Кирк назвала сложившуюся ситуацию трагической, когда все стороны проигрывают.

"Надеюсь, что мы сможем спасти эту застройку. Должны найти какое-то решение, в конце концов. Я не хочу, чтобы Калсток остался без новых домов, а застройщик потерял все", — сказала она.

33 новостройки в жилом массиве Калсток стоят пустыми в жилом массиве Фото: BBC

Напомним, ранее Фокус писал, что Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста, что в Великобритании, будут вынуждены снести дом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений для проведения строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка.

Кроме того, супружеская пара Валери и Дерек Лаун из города Твигворт (графство Глостершир, Великобритания) уже почти два десятилетия живет в постоянном страхе из-за периодических затоплений их трехкомнатного дома стоимостью $487 тысяч (около 19 млн грн).