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МирФан

Остается загадкой: посетитель пляжа нашел большую белую акулу без головы

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Фото: Unsplash | Иллюстративное фото

Департамент охраны природы обратился к общественности за помощью, в попытках найти пропавшую часть тела животного.

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В Новой Зеландии большая белая акула найдена "обезглавленной" испуганным посетителем пляжа. Об этом пишет Daily Star.

Власти обращаются к общественности, ведь местонахождение головы животного остается загадкой. Ужасная находка была сделана 15 марта на пляже Махиа, на восточной стороне острова Северный.

Местный Департамент охраны природы (DOC) обратился к общественности с просьбой предоставить дополнительную информацию о гибели охраняемой большой белой акулы. Местонахождение головы хищника остается неизвестным.

"Тело акулы было обнаружено на лодочной рампе, о чем сообщил один из жителей. Мы полагаем, что она была поймана утром, а затем доставлена на берег к пляжу Махиа, где и была обезглавлена", — заявил Мэтт Тонг, менеджер по операциям DOC.

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Иллюстративное фото
Фото: Shutterstock/Ramon Carretero

Издание отмечает, что в соответствии с новозеландским Законом о дикой природе 1953 года охота на белых акул, их убийство или причинение им иного вреда запрещены. Закон также запрещает владеть или торговать любыми частями этих животных. Под защитой также находятся и другие виды акул.

"Случайная поимка белой акулы не является противозаконной, но ее необходимо отпустить, не причиняя ей дальнейшего вреда, и по закону обо всех поимках необходимо сообщать в DOC", — добавил Тонг.

Охота или убийство охраняемых морских животных без разрешения в Новой Зеландии карается либо тюремным заключением сроком до двух лет, либо штрафом в размере до 250 000 новозеландских долларов (9,7 млн гривен), либо тем и другим.

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