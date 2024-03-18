Прижали хищника к земле: в США группа велосипедисток спасла подругу из пасти пумы (фото)

Лейтенант полиции Эрик Олсон назвал действия отважных женщин героическими. Недавно Кери Бергер, Энни Билотта и Тиш Уильямс рассказали о всех трудностях боротьбы с опасным хищником.

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В США группа велосипедисток из Сиэтла, которая помогла одной из своих подруг вырваться из пасти пумы, рассказала о своей истории, заявив, что они боролись с кошкой и прижали ее к земле. Об этом пишет NBC News.

Кери Бергер пострадала во время нападения животного и получила травмы шеи и лица, после инцидента, произошедшего 17 февраля на тропе к северо-востоку от Фолл-Сити. Американку доставили в больницу, где ей помогли врачи. По словам пострадавшей, она провела пять дней в местной клинике и до сих пор еще восстанавливается.

Лейтенант полиции Эрик Олсон назвал действия ее подруг велосипедисток героическими. Однако о всех трудностях их борьбы с 75-фунтовой (34 кг) кошкой не сразу стало известно. Недавно Кери Бергер, Энни Билотта и Тиш Уильямс побеседовали с журналистами NBC KING в Сиэтле.

Трио женщин, которые вместе катаются на велосипедах уже 5 лет и участвуют в соревнованиях, рассказали, что они проехали около 19 миль (30 км), когда к ним внезапно подбежала пара пум, одна из которых схватила Кери и повалила на землю.

"Я помню, как меня схватили, и я оказалась на другой стороне дороги, прижатая к земле, и слышала, как подруги кричали и боролись за мою жизнь", — рассказала Бергер.

Женщина до сих пор еще восстанавливается Фото: NBC News

По словам американок, другая кошка убежала в лес, а бросились на агрессивное животное, чтобы спасти знакомую от захвата челюстями, которые в этот момент уже обхватили лицо жертвы. Издание отмечает, что по словам экспертов, пумы используют необычайную силу своих челюстей, чтобы раздавить череп, шейные кости и дыхательные трубки добычи.

"Эрика и Тиш прибежали с палками и камнем, и мы вступили в рукопашный бой, сражались с этой тварью", — рассказала Билотта.

Женщины использовали велосипед, чтобы прижать горного льва к земле Фото: NBC News

Некоторое время казалось, что кошка все еще не хочет отпускать Бергер, поэтому она делала все возможное, в том числе тыкала в глаза и нос. Но примерно через 15 минут, по словам велосипедисток, животное ослабило давление и женщине удалось высунуть лицо из его челюстей. По их словам, в этот момент они использовали велосипед, чтобы прижать горного льва к земле, пока не подоспела помощь. Бергер была рядом, раненая, но живая.

"Она просто показала нам большой палец вверх", — вспоминает Уильямс.

Сотрудники отдела охраны рыбных ресурсов и дикой природы Вашингтона застрелили пуму и забрали ее на экспертизу, а затем пришли к выводу, что у нее не было никаких заболеваний или отклонений, которые могли бы способствовать такой провокации. Вторую кошку найти не удалось.

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