Супруги поймали на камеру "призрака", который две ночи подряд, пытался угнать автомобиль

Лора и Даррен Смит увидели белую фигуру, которая задержалась возле их спортивной машины и якобы пыталась попасть внутрь. Запись с камеры видеонаблюдения напугала супругов и пользователей соцсетей.

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Одна супружеская пара из Великобритании утверждает, что "призрак" облюбовал их Audi TT и даже пытался украсть ключи. Об этом пишет The Mirror.

10 марта Лора и Даррен Смит искали ключи от своей машины и решили проверить записи камер видеонаблюдения на случай, если их уронили на улице. Они утверждают, что на записи заметили предполагаемого призрака, который пытался украсть их спортивный автомобиль. Это происходило две ночи подряд.

Супруги увидели белую фигуру, которая задержалась возле спортивного автомобиля на 10 секунд, а затем "уплыла". Женщина решила, что это ее покойная мама, которая решила "навестить" ее на День матери. Однако когда таинственная фигура вернулась на следующий вечер, она испугалась, что это был дух, которому "приглянулся" их броский Audi TT.

Даррен Смит боялся садится за руль своей машины Фото: Kennedy News & Media

На втором ролике Смиты заметили, как белое пятно снова плывет к двери со стороны водителя, а затем движется к задней части, как будто "попадает внутрь".

Ключи от машины Даррена были найдены в сумочке Лоры, но никто из них не помнит, чтобы клал их туда. Британка утверждает, что дважды искала там, поэтому они думают, что это "призрак" вернул их. Лора, которая осталась напуганной после этих просмотра видео с камер наблюдения, утверждает, что ее муж даже боялся садиться за руль машины в тот день, вдруг дух сидел и ждал его на задних сиденьях.

Фигура в белом, которая якобы пыталась пробраться в авто Фото: Kennedy News & Media

Пользователи социальных сетей были уверены, что пара запечатлела на камеру призрака. Некоторые утверждали, что это жучок на объективе, а один пользователь даже посоветовал паре продать машину на фоне предположений, что дух действительно хотел ее украсть. Некоторые предположили, что загадочная тень владела автомобилем при жизни.

"Я точно это вижу. Это удивительно. Кажется, его заинтересовала машина. Она случайно не связана с кем-нибудь из проезжавших мимо?", "Это очень четкая камера. Не паутина. Кто бы это ни был, машина им понравилась. Похоже, они забрались внутрь", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что строитель нашел спрятанное "письмо в будущее" 1941 года. В записке было сказано о тяжелых условиях труда и о том, что пришлось пережить авторам послания. Они также дали совет будущим поколениям на случай полномасштабного конфликта.

Также стало известно, что женщина заметила послание Судного дня во время ремонта старинного дома. Создательница контента призналась, что была сбита с толку сообщением под обоями и пыталась выяснить его значение. Пользователи соцсетей не на шутку напугались увидев кадры, которыми поделилась девушка.