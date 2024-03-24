Женщина обнаружила скрытую комнату в стиле "Нарнии" спустя 3 года после переезда (видео)

Женщина хотела расширить помещение и решила снести стену, за которой обнаружила еще одну комнату. Видео, которым поделилась ее дочь стало вирусным.

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Одна женщина обнаружила в своем доме скрытую комнату в стиле "Нарнии" спустя три года после своего переезда туда. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Многие люди, которые смотрели или читали "Хроники Нарнии", наверняка мечтали о том дне, когда они обнаружат, что могут попасть в другое место через свой шкаф. Именно такая фантазия случилась с одной женщиной, которая нашла целую комнату. Она даже не подозревала о ее существовании.

Дочь женщины рассказала, что семья жила в доме три года, прежде чем ее мама сделала необычное открытие. Они были потрясены после того, как в ходе проекта "Сделай сам" обнаружили скрытую комнату: встроенный в стену шкаф был снесен, чтобы освободить пространство, и в результате была найдена дополнительная комната.

Видео стало вирусным после того, как им поделились в 2020 году, и его просмотрели более 850 000 раз.

"Моя мама сломала стену своего шкафа, и получилась целая новая комната, которую люди так и не достроили. Мы живем в этом доме уже три года. Ее парень переезжает, и они пытаются сделать ему кладовку. Поэтому он сломал стену, чтобы сделать его больше, и оказалось, что в доме есть еще одна комната", — говорит она в видео.

@abrianacristel My mom broke her closet wall down and it turned out to be a whole new room that the people never finished. We’ve been at this house for 3 yrs ♬ original sound - Abriana Cristel

Зрители остались в восторге от неожиданного открытия.

"Хотел бы я найти еще одну целую часть своего дома. Мне никогда не везет","Вы нашли Нарнию", "Кто-нибудь еще думает, что старые владельцы дома заманили духа в ловушку и построили стену, чтобы спрятать его и держать там… или это только мне кажется?" — пишут они.

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