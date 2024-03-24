Жінка виявила приховану кімнату в стилі "Нарнії" через 3 роки після переїзду (відео)

Жінка хотіла розширити приміщення і вирішила знести стіну, за якою виявила ще одну кімнату. Відео, яким поділилася її донька, стало вірусним.

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Одна жінка виявила у своєму будинку приховану кімнату в стилі "Нарнії" через три роки після свого переїзду туди. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Багато людей, які дивилися або читали "Хроніки Нарнії", напевно мріяли про той день, коли вони виявлять, що можуть потрапити в інше місце через свою шафу. Саме така фантазія трапилася з однією жінкою, яка знайшла цілу кімнату. Вона навіть не підозрювала про її існування.

Дочка жінки розповіла, що сім'я жила в будинку три роки, перш ніж її мама зробила незвичайне відкриття. Вони були приголомшені після того, як під час проєкту "Зроби сам" виявили приховану кімнату: вбудовану в стіну шафу було знесено, щоб звільнити простір, і в результаті було знайдено додаткову кімнату.

Відео стало вірусним після того, як ним поділилися 2020 року, і його переглянули понад 850 000 разів.

"Моя мама зламала стіну своєї шафи, і вийшла ціла нова кімната, яку люди так і не добудували. Ми живемо в цьому будинку вже три роки. Її хлопець переїжджає, і вони намагаються зробити йому комору. Тому він зламав стіну, щоб зробити її більшою, і виявилося, що в будинку є ще одна кімната", — каже вона у відео.

@abrianacristel My mom broke her closet wall down and it turned out to be a whole new room that the people never finished. We’ve been at this house for 3 yrs ♬ original sound - Abriana Cristel

Глядачі залишилися в захваті від несподіваного відкриття.

"Хотів би я знайти ще одну цілу частину свого будинку. Мені ніколи не щастить", "Ви знайшли Нарнію", "Хто-небудь ще думає, що старі власники будинку заманили духа в пастку і побудували стіну, щоб заховати його і тримати там… чи це тільки мені здається?" — пишуть вони.

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