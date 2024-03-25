Так думают люди: художник показал, как должен выглядеть инопланетянин (фото)

На основе результатов опроса 2 000 взрослых людей был создан пугающий портрет пришельца, который соответствует их описаниям. Они порассуждали и о способностях внеземных существ.

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Трое из 10 британцев верят в существование инопланетян. Люди считают, что внеземные существа будут ходить как мы и иметь такую же овальную голову, но они будут раздвоены. Об этом пишет The Mirror.

На основе результатов опроса 2 000 взрослых людей из Великобритании был создан пугающий портрет пришельца, соответствующий этим описаниям. Автором рисунка стал исследователь НЛО Филипп Мантл, сотрудничающий с телеканалом BLAZE, который выпускает в эфир серию документальных фильмов, посвященных инопланетянам.

По мнению четырех из десяти взрослых, верящих в их существование, потустороннее существо, скорее всего, будет ростом около 5 футов (1,5 метра) и ходить прямо как человек. Более трети (36 %) полагают, что у них будет овальная голова, как у людей, хотя, в отличие от земных существ, у них будет две головы. Их уши, глаза и руки также будут отличаться от людских, поскольку у них будет их по три. Однако 17 % считают, что уши не будут видны. Ноги будут перепончатыми, а на голове, скорее всего, будут зеленые пучки волос, причем 17 % считают, что их кожа будет как у хамелеонов, чтобы сливаться с окружающей средой.

"Когда мы думаем о том, как может выглядеть внеземная жизнь, нам достаточно взглянуть на разнообразие жизни на Земле, чтобы понять, насколько странными могут быть вещи. Мы, люди, и другие обезьяны, на самом деле в меньшинстве, поскольку являемся двуногими, вертикальными существами. Что касается инопланетян, то есть два аргумента: первый — они выглядят совсем иначе, чем мы можем себе представить. Второй — инопланетяне выглядят очень похоже на нас, с руками, на которых есть большой палец. Именно такая форма, созданная матерью-природой, позволяет нам быть вершиной пищевой цепочки как здесь, на Земле, так и в любом другом месте", — заявил Филипп Мантл.

На основе результатов опроса 2 000 взрослых людей из Великобритании был создан пугающий портрет пришельца Фото: Philip Mantle/BLAZE

Опрос также показал, что у инопланетян, скорее всего, есть жабры, а также нос, так что они могут дышать как в воде, так и вне ее. Что касается способностей, то они могли бы читать мысли людей (21 %), телепортироваться (20 %) и говорить на всех языках (20 %). Однако, по мнению 43 % опрошенных, они будут разговаривать друг с другом на своем собственном, выдуманном языке, а 22 % считают, что у них будет 360-градусное зрение, а также способность менять цвет.

Опрос, проведенный по заказу OnePoll, показал, что 31 % опрошенных верят в реальность инопланетян и НЛО, а 18 % даже считают, что однажды Земля подвергнется космическому вторжению. И хотя 52 % утверждают, что инопланетяне вряд ли уже живут среди нас, 17 % обращались в полицию с заявлением о наблюдении НЛО или инопланетян.

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