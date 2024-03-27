"Безумная ситуация": приютивший почти 300 кошек мужчина попросил о помощи (фото)

Брюс Робинсон тратил тысячи долларов в месяц, порой сам оставаясь без еды, чтобы на день купить животным 28 кг корма и наполнитель для 10 туалетов.

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Благотворительная организация по защите животных (SPCA) на западе Канады пытается найти средства, необходимые для ухода за 300 кошками после просьбы их хозяина о помощи. Об этом пишет The Guardian.

Все животные, судя по всему, находятся в хорошем состоянии. Брюс Робинсон говорит, что попал в "безумную ситуацию" после того, как начал приносить домой кошек, брошенных во время пандемии COVID-19. Мужчина рассказал SPCA Британской Колумбии, что после потери работы забота о них стала для него непосильной задачей.

По словам представительницы фонда защиты животных Эйлин Древер, благотворительная организация направила сотрудников в дом канадца, чтобы оценить ситуацию.

"Когда его спросили, сколько у него кошек, он ответил, что это все равно что считать пузырьки в кипящей воде. Знаете, у него было огромное сердце, и он заботился о них. А потом они продолжали размножаться. У одной кошки может быть три беременности за год", — сказала она

Иллюстративное фото Фото: newsweek

Домашние животные были общительными и, похоже, находились в хорошем состоянии. По оценкам Робинсона, число кошек в его доме выросло до 298, включая 15 беременных, которые должны были родить в ближайшие дни.

"Я оказался в безумной ситуации. Я принял плохое решение… Я думал, что смогу справиться с кошками", — сказал мужчина.

Житель Канады пытался отдать домашних животных, но безуспешно. Вместо этого он стал тратить тысячи долларов в месяц, порой сам оставаясь без еды, чтобы обеспечить им 28 кг корма в день и купить наполнитель для 10 туалетов. Он сказал, что дал имя каждой из кошек.

"Я люблю каждую из них. Я хотел дать им надежный дом", — добавил он.

Древер сказала, что SPCA спешит собрать средства и найти здание, в котором можно было бы разместить кошек, пока их осматривает ветеринар, делает прививки и стерилизует или кастрирует, а затем выставляет на усыновление в центры по всей провинции.

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