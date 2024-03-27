"Божевільна ситуація": чоловік, який прихистив майже 300 котів, попросив про допомогу (фото)

Брюс Робінсон витрачав тисячі доларів на місяць, часом сам залишаючись без їжі, щоб на день купити тваринам 28 кг корму і наповнювач для 10 туалетів.

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Благодійна організація із захисту тварин (SPCA) на заході Канади намагається знайти кошти, необхідні для догляду за 300 кішками після прохання їхнього господаря про допомогу. Про це пише The Guardian.

Усі тварини, судячи з усього, перебувають у доброму стані. Брюс Робінсон каже, що потрапив у "божевільну ситуацію" після того, як почав приносити додому котів, покинутих під час пандемії COVID-19. Чоловік розповів SPCA Британської Колумбії, що після втрати роботи турбота про них стала для нього непосильним завданням.

За словами представниці фонду захисту тварин Ейлін Древер, благодійна організація направила співробітників у будинок канадця, щоб оцінити ситуацію.

"Коли його запитали, скільки в нього кішок, він відповів, що це все одно що рахувати бульбашки в киплячій воді. Знаєте, у нього було величезне серце, і він піклувався про них. А потім вони продовжували розмножуватися. В однієї кішки може бути три вагітності за рік", — сказала вона

Ілюстративне фото Фото: newsweek

Домашні тварини були товариськими й, схоже, перебували в хорошому стані. За оцінками Робінсона, кількість кішок у його будинку зросла до 298, включно з 15 вагітними, які мали народити найближчими днями.

"Я опинився в божевільній ситуації. Я прийняв погане рішення... Я думав, що зможу впоратися з кішками", — сказав чоловік.

Житель Канади намагався віддати домашніх тварин, але безрезультатно. Замість цього він став витрачати тисячі доларів на місяць, часом сам залишаючись без їжі, щоб забезпечити їм 28 кг корму на день і купити наповнювач для 10 туалетів. Він сказав, що дав ім'я кожній із кішок.

"Я люблю кожну з них. Я хотів дати їм надійний дім", — додав він.

Древер сказала, що SPCA поспішає зібрати кошти й знайти будівлю, в якій можна було б розмістити кішок, поки їх оглядає ветеринар, робить щеплення і стерилізує або каструє, а потім виставляє на усиновлення в центри по всій провінції.

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