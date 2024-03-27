Мужчина потратит 30 тысяч фунтов стерлингов, чтобы уменьшить высоту дома на 13 мм (фото)

Застройщик Уэйн Лоу утверждает, что представители городского совета заявили о том, что здание выглядит громоздко и неуклюже в исторической природоохранной зоне.

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Мужчина из Великобритании должен потратить 30 000 фунтов стерлингов, чтобы уменьшить высоту дома на 13 миллиметров. Об этом пишет Hull Live.

Компании Eco Custom Homes было предписано уменьшить высоту нового дома в Беверли, Восточный Йоркшир, который оказался выше, чем в утвержденных планах. Застройщик утверждает, что требуемое снижение составляет всего 13 мм. В уведомлении о принудительном исполнении решения совета говорится, что здание выглядит громоздко и неуклюже в исторической природоохранной зоне.

Уэйн Лоу, управляющий директор компании Eco Custom Homes, заявил, что стоимость проведения работ составит около 30 000 фунтов стерлингов. Он заявил, что это решение — нонсенс, и пообещал подать апелляцию в Инспекцию по планированию, что обойдется совету недешево.

"В утвержденных планах нам было разрешено построить дом на 157 мм выше, чем дом на востоке, мы же поднялись на 13 мм выше. Если бы мы поступили так, как говорят эти чиновники, нам пришлось бы каким-то образом поднять крышу уже построенного и очень востребованного дома, убрать несколько кирпичей и опустить крышу обратно, что обошлось бы нам примерно в 30 000 фунтов стерлингов. Я гарантирую, что никто из живущих по соседству или прохожих не заметит ни малейшей разницы", — объяснил застройщик.

Уменьшение высоты дома будет стоить около 30 000 фунтов стерлингов Фото: Hull Live

Согласно условиям, дом должен соответствовать утвержденным планам, чтобы он вписывался в общий интерьер района. Совет также отметил, что окна с одной стороны дома не должны были быть из прозрачного стекла. Дом находится рядом с двумя зданиями, внесенными в список II класса, и сотрудники отдела планирования заявили, что, по их мнению, различия наносят вред окружающей территории.

"Сохранение этого качества необходимо для сохранения и улучшения характера и облика природоохранной зоны", — заявили они.

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