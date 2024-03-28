"Земля Короны": супругов заставляют снести пристройку за 100 тысяч фунтов стерлингов (фото)

Уэйн и Натали Ноук хотели, чтобы их пожилые родные жили рядом с ними. Супруги не знали, что строят помещение на земле, которая им не принадлежит.

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Уэйн и Натали Ноук из Великобритании вынуждены снести пристройку к дому стоимостью 100 000 фунтов стерлингов, несмотря на разрешение на строительство. Об этом пишет The Mirror.

Помещение пристроили рядом с поместьем супругов, которое стоит 2,1 миллиона фунтов стерлингов. Недвижимость площадью 8 акров находится на охраняемой территории.

В прошлом году Уэйн Нок и его жена Натали получили разрешение местного совета на строительство жилого помещения для своих пожилых родителей в доме в деревне Бартли, графство Хэмпшир (Англия). Но едва завершив строительные работы, компания Forestry England (FE) пригрозила им судебным иском.

Супруги, купившие дом с пятью спальнями и прилегающий к нему коттедж в августе 2021 года, утверждают, что им сказали, что земля, на которой они строят, им не принадлежит, а является "землей Короны" (The Crown Estate). Работы на участке приостановлены из-за опасений, что им придется снести дубовый каркас и реечную крышу.

Они купили дом вместе с родителями Натали, Майклом и Кэтрин Драммонд, чтобы, по их словам, жить в доме "мечты". 80-летний мистер Драммонд страдает болезнью Паркинсона, поэтому супруги обратились за разрешением на строительство пристройки, чтобы он мог с комфортом жить на первом этаже.

Супруги купили дом с пятью спальнями и прилегающий к нему коттедж в августе 2021 года Фото: Solent News

Супруги не знали, что строят пристройку на части участка, которая им не принадлежит, благодаря закону десятилетней давности. С 1983 года действует лицензия на использование земли, не позволяющая другим людям пользоваться ею, но она не разрешает Ноукам строить на полосе, опоясывающей три стороны участка.

Семья настаивает на том, что письмо, присланное из Forestry England в сентябре прошлого года и информирующее их о реальном владении землей, было первым. Согласно сайту компании, 90% территории Нового леса принадлежит The Crown Estate. Forestry England управляет ею с 1923 года.

Супруги не знали, что строят помещение на земле, которая им не принадлежит Фото: Solent News

Пара, которая настаивает на своей "невиновности", призывает к достижению соглашения путем обмена землей, покупки участка у The Crown или изменения условий лицензии, которая позволила бы им строить на этом участке.

"Этот дом мы знаем уже много-много лет, и нам повезло, что мы смогли купить его и поселить в нем моих родителей. Я знаю, что незнание не является оправданием, но нам не было сказано ничего такого, что заставило бы нас узнать об этом. Мы совершили ошибку по невинности, это действительно ошибка", — сказала 53 летняя миссис Ноук

Сейчас отец Натали проживает в гостинице Фото: Solent News

Теперь в доме супругов воцарился хаос, а ее отец, страдающий проблемами с подвижностью, вынужден жить в гостиной, чтобы иметь возможность ходить в туалет, не поднимаясь по лестнице.

"В конце концов, мы считаем, что если есть возможные варианты, пусть и длительные, то кому выгодно сносить пристройку?" — добавила британка.

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