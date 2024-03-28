"Это мужской мир": статья из газеты 1950-х годов возмутила пользователей сети (фото)

Опрос в старинной американской газете, который показывает каким было общество, вызвал возмущение многих людей в соцсетях.

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Статья из газеты New York Daily Mirror, вышедшей в 1950-е годы, в которой приводилось мнение мужчин о телесных наказаниях женщин, вызвала возмущение среди пользователей соцсетей. Фотографией на форуме Reddit поделился пользователь с никнеймом zadraaa.

В статье мужчинам был задан вопрос о том, можно ли при необходимости наказать женщину шлепком. Трое из опрошенных ответили утвердительно.

"Почему бы и нет? Если они, будучи взрослыми, так и не научились себя вести, к ним нужно отнестись как к детям и отшлепать. Это должно побудить их поскорее повзрослеть", — ответил Мигель Матос, кассир из Нью-Йорка.

Дальше свои мнением поделился парикмахер Фрэнк Дезидеро. Мужчина пошел еще дальше, заявив, что считает расческу полезным инструментом, который можно использовать против жены, переступившей черту.

"Я очень верю в расческу. В моем бизнесе мужчина очень дорожит результатами, которые он может получить с помощью правильно примененной расчески", — говорил он.

Трое из опрошенных ответили утвердительно Фото: Reddit

Сторож автостоянки Тедди Галлей согласился с двумя другими мужчинами.

"Это учит их, кто здесь хозяин. Многие женщины, кажется, забывают, что это мужской мир", — заявлял он.

К счастью, отношение к этому вопросу в большинстве своем изменилось, и теперь партнеры, ставшие жертвами домашнего насилия, могут обратиться за помощью к правоохранительным органам.

Фотография возмутила пользователей форума, которые высказали свое недовольство в комментариях.

"Именно это и происходило в 50-е. Женщин и детей считали вещами, принадлежащими мужчине", "А это и есть те самые старые добрые времена, о которых все говорят?", "Это попросту немыслимо. Я в шоке от того, что такое могли напечатать в газете", "Это мужской мир — сказал чрезвычайно успешный служащий автостоянки". — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что строитель нашел спрятанное "письмо в будущее" 1941 года. В записке было сказано о тяжелых условиях труда и о том, что пришлось пережить авторам послания. Они также дали совет будущим поколениям на случай полномасштабного конфликта.

Также стало известно, что женщина заметила послание Судного дня во время ремонта старинного дома. Создательница контента призналась, что была сбита с толку сообщением под обоями и пыталась выяснить его значение. Пользователи соцсетей не на шутку напугались увидев кадры, которыми поделилась девушка.