"Практичная" модель, созданная с помощью ИИ, зарабатывает почти $20 тысяч в месяц (фото)

В отличие от настоящих женщин, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, создатель Лили Рейн может делать новые фотографии в экзотических местах в любое время.

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В наше время ИИ-модели зарабатывают тысячи долларов на своих фотографиях каждый месяц. Это касается Лили Рейн, которая зарабатывает почти 20 тысяч долларов в месяц на платформе Fanvue. Об этом пишет Daily Star.

Кажется, что искусственный интеллект сейчас используется для всего, от планирования свадеб до простых советов парам как провести вечер. Однако одной из самых больших отраслей, в которой ИИ, похоже, доминирует, стал модельный мир, где красавицы созданные компьютером зарабатывают тысячи долларов в месяц. Это относится и к 19-летней красавице Лили Рейн.

Благодаря своим привлекательным снимкам, созданным с помощью цифровых технологий, девушка зарабатывает на платформе Fanvue почти 20 тысяч долларов в месяц. И, по мнению экспертов, этот показатель будет только расти. В отличие от обычных моделей, которым приходится планировать свой график, планы поездок, прически, макияж и гардероб, создатель Лили может делать новые фотографии в экзотических местах по первому же требованию.

"За последний год в Fanvue наблюдается стремительный рост числа создателей ИИ, многие из которых находят новые способы создания инновационного контента. В ноябре на долю создателей ИИ пришлось 15 % доходов Fanvue — на 100 % больше, чем месяцем ранее, — и этот рост не замедляется. Лили — яркий пример творца, восполняющего пробел в сфере туристического влияния", — заявил Уилл Монанж, генеральный директор и основатель Fanvue.

ИИ-модель требует меньше затрат, чем настоящая женщина Фото: Lily Rain/Fanvue

Он добавил, что плюс такой модели заключается в том, что она может создавать идиллические, живописные фотографии без длительных переездов и дополнительных расходов на поездки, а также использовать разные сезоны для привлечения своей аудитории.

"Использование сезонов и модных поездок для создания контента и его монетизации — это большой бизнес. Лили может выглядеть как Кардашьян, наслаждающаяся своим ежегодным лыжным путешествием по лучшим горным курортам, которые только можно купить за деньги", — добавил создатель модели.

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