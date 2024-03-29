Женщина в шоке от того, что на ее земле случайно построили дом за $500 тысяч (фото)

Энн Рейнольдс планировала построить на участке женский оздоровительный центр. Однако свои коррективы в планы женщины внесла пандемия COVID-19. Но пока она ждала подходящего момента, кто-то уже занимался строительством.

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Владелица участка Анналейн (Энн) Рейнольдс из США ошеломлена тем, что на ее земле случайно построили дом за 500 тысяч долларов. Кроме того, на нее подали в суд застройщики. Об этом пишет Unilad.

Женщина приобрела участок земли в Парадайз-Парке на Гавайях в 2018 году за 22 500 долларов, но, вернувшись, обнаружила, что на нем кто-то построил свое жилье. Американка планировала построить там женский оздоровительный центр. Однако когда Энн вернулась на участок, проведя некоторое время в Калифорнии, она обнаружила, что ее планы по созданию бизнеса своей мечты были нарушены. Женщина пережидала в другом штате пандемию COVID-19.

Энн ждала подходящего момента, чтобы запустить свое предприятие, но все пошло не по плану, когда ей неожиданно позвонил риелтор. Он сообщил ей, что на участке, который она приобрела, продают дом стоимостью 500 тысяч долларов. Но это еще не все, поскольку на участке Энн не только построили дом без ее разрешения, но и подали на нее в суд.

В результате путаницы компания по ошибке построила один дом на участке Энн Фото: HawaiiNewsNow

Застройщик Keaau Development Partnership купил землю в этом районе и нанял строительную фирму PJ's Construction, чтобы построить на ней около дюжины домов. Но в результате путаницы компания по ошибке построила один дом на участке Энн, а не на участке, который купил застройщик.

Теперь Энн судится с застройщиком, а также со строительной компанией, архитектором и другими лицами. Из судебных документов следует, что ей предложили соседний участок эквивалентной площади и стоимости, но она отклонила это предложение.

По ее словам, она рассматривала купленный участок как "священный" и приобрела его потому, что он обладал всеми необходимыми качествами для ее бизнеса. Ее адвокат Джеймс ДиПаскейл заявил, что женщина не должна ничего платить застройщикам. Он утверждал, что это создаст прецедент, когда люди будут влезать на уже проданную землю.

Энн судится с застройщиком, а также со строительной компанией, архитектором и другими лицами Фото: HawaiiNewsNow

Однако на этом неприятности не закончились. Во время судебных тяжб в доме на участке Энн поселились сквоттеры.

"До того как они поставили забор, сюда приходили люди и заглядывали внутрь", — рассказал сосед.

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