Пассажиры смеялись: самолет задержали из-за того, что пилот забыл дома паспорт

Один из пассажиров заметил, как летчик выбежал из кабины пилотов и направился к двери, что заставило его задуматься, не случилось ли что-то с самолетом.

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Один из пассажиров самолета не смог удержаться от смеха после того, как пилот Delta задержал рейс, чтобы помчаться домой за забытым паспортом. Этой историей на популярном форуме Reddit поделился пользователь с никнеймом @corfu11.

Самолет задержали на 40 минут. Пассажир, летевший из международного аэропорта Миннеаполис (США) — Сент-Пол в международный аэропорт Канкуна (Мексика), был не очень доволен, когда его рейс отложили.

Несколько секунд спустя он заметил, как пилот выбежал из кабины и направился к двери, что заставило его задуматься, не случилось ли что-то с самолетом. Но, к его удивлению, необычное поведение члена экипажа объяснялось гораздо проще.

"Они останавливают посадку, когда пилот выбегает из кабины, а мы сидим в самолете и гадаем, почему рейс только что задержали на час, потом они объявляют, что пилот забыл упаковать свой паспорт и едет домой за ним. Такое невозможно придумать. Все закончилось хорошо, задержка составила 40 минут, и летчик, к его чести, сделал объявление, взяв на себя полную ответственность за свою ошибку", — написал он.

Иллюстративное фото Фото: Delta Airlines

Многие пользователи форума отметили, что ситуация, которая возникла, была довольно необычной. Многие отметили скорость пилота.

"Представьте себе, что вы видите пилота, который тусуется в международной зоне, заводите разговор, и выясняется, что он там потому, что забыл паспорт и ждет своего рейса", "40 минут — это впечатляюще быстро", "Это происходит чаще, чем авиакомпании хотели бы признать", "На самом деле это довольно забавно", — писали они.

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