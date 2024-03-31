Над крупнейшей АЭС Индии заметили НЛО (видео)

НЛО неоднократно замечали и над другими атомными электростанциями в Индии. Уфологи выразили обеспокоенность по этому поводу.

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Таинственный НЛО, траектория полета которого напоминала зигзаг, замечен над крупнейшей атомной электростанцией индии Куданкулам, расположенной на юге индийского штата Тамилнад, сообщает Mirror.

Яркую точку света, совершающую стремительные движения в ночном небе над станцией снял следователь индийской полиции Сайед Абдул Кадер в 19:30 по местному времени. Мужчина выразил обеспокоенность подобным явлением.

По его словам, объект трясся, когда двигался, и летал вверх-вниз. Это никак не могло быть самолетом.

"Это в южном направлении. Он стоит (или зависает) в направлении атомной электростанции Куданкулам. Он всегда приходит в такое время, когда не слишком темно и не слишком ярко. Мы видели это много раз", – рассказали Сайед и его жена журналистам.

В свою очередь ведущий индийский эксперт по НЛО, директор Индийского общества исследований НЛО (INSUFOS) в Ченнаи Сабир Хусейн при поддержке бывших военных экспертов США призывал к более серьезным действиям после нескольких необъяснимых наблюдений вблизи ядерных объектов страны.

Иногда такие планеты, как Юпитер и Меркурий или звезда Сириус, ошибочно принимают за НЛО. Но обычные яркие планеты не дают объяснения наблюдению Кадера.

Карта неба его родного города Тирунелвели показывает, что Венера в то время была полностью скрыта ниже западного горизонта и ниже заката.

Атомная электростанция Куданкулам расположена примерно в 50 милях к югу от Тирунелвели, недалеко от южной границы Индии.

Примерно в то же время, когда Кадер увидел этот объект, другие очевидцы сообщили, что видели инопланетян на восточном побережье Ниланкарая-Махабалипурама на окраине Ченнаи. В этом районе находится Мадрасская атомная электростанция в Калпаккаме.

Хусей Сабир еще в 2019 году обратился в Верховный суд Индии с ходатайством предостеречь чиновников не отвергать сообщения об активности НЛО вблизи крупнейших атомных электростанций. Уфолог не исключает, что это может привести к риску непреднамеренной ядерной войны между Индией и ее соседом Пакистаном, у которых напряженные отношения, в основном по региону Кашмира. Обе страны, как известно, обладают ядерным оружием.

Его петицию поддержали бывший сотрудник контрразведки США и исследователь НЛО Пентагона Лю Элизондо, ветеран ВВС США Роберт Салас и другие эксперты по НЛО из Америки и Европы.

Ранее Фокус писал, что в небе над США заметили несколько кольцеобразных НЛО.