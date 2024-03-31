Найди собаку: очередная головоломка от Lords and Labradors покоряет сеть (фото)

На поиск щенка уходит примерно 20 секунд, и только каждый пятый может найти его менее чем за 10 секунд.

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Британская компания Lords and Labradors, которая занимается производством корма для собак, известна не только своей продукцией, но и головоломками с участием животных. Они помогают переключить внимание и заставить человеческий мозг работать по-другому. К Пасхе сотрудники бренда порадовали поклонников новым ребусом, пишет Mirror.

В преддверии пасхальных выходных они представили картинку, на которой необходимой найти белого щенка, спрятанного среди изображений белых пасхальных кроликов.

Фото: Lords and Labradors

По статистике, на обнаружение песика человек тратит 20 секунд, но только каждому пятому под силу увидеть его менее чем за 10 секунд.

На рисунке все кролики занимаются своими делами: кто-то из них резвится, кто-то грызет морковку, еще кто-то прячется за кустами и деревьями.

Если не получается сразу обнаружить щенка, попробуйте словно разбить рисунок на сектора и уже тогда, внимательно рассматривая каждый из них, вы найдете то, что хотите.

Фото: Lords and Labradors

В такие игры можно играть вместе с друзьями, собравшись за праздничным столом. Подобные головоломки заставляют напрягать внимание, концентрацию да и просто поднимают настроение.

Ранее мы предлагали найти на рисунке лошадь без хвоста, причем сделать это нужно было за 5 секунд. Также читатели должны были найти на праздничной картинке 5 отличий за 9 секунд

Напомним, Фокус писал, какая оригинальная оптическая иллюзия заставляет мыслить нестандартно.