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МирФан

Потратили $10 млн: особняк Playboy заново отстроили после частичного сноса (фото)

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Фото: The Mirror | Знаменитый особняк поменяет свой внешний вид и вернет свою былую славу

Архитектору Ричарду Лэндри было поручено полностью переделать дом. В нем должны присутствовать некоторые аспекты оригинала и немного модернизации.

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В Лос-Анджелесе (США) продолжается ремонт особняка Playboy. Дом был частично снесен и отстроен заново в ходе реконструкции стоимостью 10 миллионов долларов. Об этом пишет The Mirror.

Великолепный грот и задний двор, где Хью Хефнер устраивал лучшие вечеринки в Лос-Анджелесе, поменяет свой внешний вид и вернет свою былую славу. Процесс строительства не был легким, ведь на него ушло более четырех лет и работы на участке все еще продолжаются.

Архитектору Ричарду Лэндри было поручено полностью переделать дом, уложившись в 10 миллионов долларов. В нем будут присутствовать некоторые аспекты оригинала и немного модернизации. Фотографии показывают ход работ, большая часть которых кажется незавершенной. Тем не менее снимки дают представление о роскошном доме.

В документах, поданных в Департамент городского планирования Лос-Анджелеса, это здание описывается как "подземная пристройка к существующему трехэтажному жилью на одну семью". Дом для персонала был частично снесен, чтобы построить помещение, включающее спортзал и гараж. Что касается главного здания, то жилая площадь составляет 1672 квадратных метра, и его просто собираются немного подправить.

Особняк Playboy, Хью Хефнер, Playboy, особняк, дом, большой участок, ремонт особняка, недвижимость, гостевой домик, былая слава Fullscreen
В новом особняке должны присутствовать некоторые аспекты оригинала и немного модернизации
Фото: GoffPhotos.com

План строительства заключается в том, чтобы переделать существующий особняк, сохранив некоторые элементы оригинала, но при этом расширив его и придав ему новый облик. Кухня, семейная комната и ванные комнаты также будут переделаны. В разрешительных документах указано, что в дом будет проникать больше естественного света благодаря новым световым люкам.

Особняк состоит из двух частей: основного дома и, похоже, гостевого домика. В целом его архитектура показывает блеск, гламур и старомодную замковую эстетику. На заднем дворе, который еще только благоустраивается, находится огромный бассейн. Сады, судя по всему, все еще находятся в стадии разработки, так как земля на участке разбросана, а большие живые изгороди закрывают территорию как забор.

Особняк Playboy, Хью Хефнер, Playboy, особняк, дом, большой участок, ремонт особняка, недвижимость, гостевой домик, былая слава Fullscreen
На заднем дворе, который еще только благоустраивается, находится огромный бассейн
Фото: GoffPhotos.com

Предприниматель Дарен Метропулос, живущий по соседству с поместьем, купил участок, когда он поступил в продажу, и хочет объединить два объекта.

"Хью Хефнер был провидцем в бизнесе, гигантом в медиа и культовой фигурой поп-культуры, чье наследие оставит неизгладимый след", — говорил он.

Издание отмечает, что покупка состоялась в 2016 году, перед смертью Хью. Владельцу Playboy было позволено жить в доме, пока он не умер в возрасте 91 года всего год спустя. Спустя несколько лет Дарен решил, что дому пора обновиться.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потратил 7 миллионов фунтов на строительство дома, который теперь никому не нужен. Гадалка на картах таро Инбаал Хонигман предсказала, что владелец ультрасовременного особняка на вершине скалы рядом с морем не сможет его продать. По ее словам, мужчину преследуют горе, потеря и одиночество.

Также стало известно, что жилой район города в Англии со зданиями без крыш напоминает разрушенную войной страну. Один из комплексов сравнили с Сирией. Блогер Дэнни показал повсюду разбросанные обломки, а некоторые здания без крыш выглядят "разбомбленными".