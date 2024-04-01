Потратили $10 млн: особняк Playboy заново отстроили после частичного сноса (фото)

Архитектору Ричарду Лэндри было поручено полностью переделать дом. В нем должны присутствовать некоторые аспекты оригинала и немного модернизации.

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В Лос-Анджелесе (США) продолжается ремонт особняка Playboy. Дом был частично снесен и отстроен заново в ходе реконструкции стоимостью 10 миллионов долларов. Об этом пишет The Mirror.

Великолепный грот и задний двор, где Хью Хефнер устраивал лучшие вечеринки в Лос-Анджелесе, поменяет свой внешний вид и вернет свою былую славу. Процесс строительства не был легким, ведь на него ушло более четырех лет и работы на участке все еще продолжаются.

Архитектору Ричарду Лэндри было поручено полностью переделать дом, уложившись в 10 миллионов долларов. В нем будут присутствовать некоторые аспекты оригинала и немного модернизации. Фотографии показывают ход работ, большая часть которых кажется незавершенной. Тем не менее снимки дают представление о роскошном доме.

В документах, поданных в Департамент городского планирования Лос-Анджелеса, это здание описывается как "подземная пристройка к существующему трехэтажному жилью на одну семью". Дом для персонала был частично снесен, чтобы построить помещение, включающее спортзал и гараж. Что касается главного здания, то жилая площадь составляет 1672 квадратных метра, и его просто собираются немного подправить.

В новом особняке должны присутствовать некоторые аспекты оригинала и немного модернизации Фото: GoffPhotos.com

План строительства заключается в том, чтобы переделать существующий особняк, сохранив некоторые элементы оригинала, но при этом расширив его и придав ему новый облик. Кухня, семейная комната и ванные комнаты также будут переделаны. В разрешительных документах указано, что в дом будет проникать больше естественного света благодаря новым световым люкам.

Особняк состоит из двух частей: основного дома и, похоже, гостевого домика. В целом его архитектура показывает блеск, гламур и старомодную замковую эстетику. На заднем дворе, который еще только благоустраивается, находится огромный бассейн. Сады, судя по всему, все еще находятся в стадии разработки, так как земля на участке разбросана, а большие живые изгороди закрывают территорию как забор.

На заднем дворе, который еще только благоустраивается, находится огромный бассейн Фото: GoffPhotos.com

Предприниматель Дарен Метропулос, живущий по соседству с поместьем, купил участок, когда он поступил в продажу, и хочет объединить два объекта.

"Хью Хефнер был провидцем в бизнесе, гигантом в медиа и культовой фигурой поп-культуры, чье наследие оставит неизгладимый след", — говорил он.

Издание отмечает, что покупка состоялась в 2016 году, перед смертью Хью. Владельцу Playboy было позволено жить в доме, пока он не умер в возрасте 91 года всего год спустя. Спустя несколько лет Дарен решил, что дому пора обновиться.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина потратил 7 миллионов фунтов на строительство дома, который теперь никому не нужен. Гадалка на картах таро Инбаал Хонигман предсказала, что владелец ультрасовременного особняка на вершине скалы рядом с морем не сможет его продать. По ее словам, мужчину преследуют горе, потеря и одиночество.

Также стало известно, что жилой район города в Англии со зданиями без крыш напоминает разрушенную войной страну. Один из комплексов сравнили с Сирией. Блогер Дэнни показал повсюду разбросанные обломки, а некоторые здания без крыш выглядят "разбомбленными".