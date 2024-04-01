В США журналистов попросили перестать красть вещи с президентского самолета (видео)

Работникам СМИ иногда дарят небольшие упаковки шоколадных конфет M&Ms, украшенные президентской печатью, в качестве сувенира. Однако им оказалось этого мало.

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В США журналистам запретили воровать сувениры из официального самолета президента страны Джо Байдена. Об этом пишет BBC News.

Ассоциация корреспондентов Белого дома предупредила, что брать вещи из самолета запрещено.

Инвентаризация Air Force One после визита Джо Байдена на западное побережье США в феврале обнаружила пропажу нескольких предметов из отсека для прессы. Фирменные наволочки, бокалы и тарелки в золотой оправе — вот что, предположительно, исчезло с борта самолета.

В прошлом месяце ассоциация разослала репортерам электронное письмо, в котором говорилось, что такое поведение плохо отражается на пресс-пуле, группе журналистов, путешествующих с президентом, и должно быть прекращено.

С 1988 года президенты дарят журналистам на борту Air Force One официальные коробки конфет M&Ms Фото: New York Post

Журналистам иногда дарят небольшие упаковки шоколадок M&Ms, украшенные президентской печатью, в качестве сувенира. Однако брать предметы с логотипом Air Force One, в том числе столовые приборы и полотенца, было обычным делом на протяжении многих лет, утверждают сами работники СМИ.

Миша Комадовский, корреспондент Белого дома от "Голоса Америки", собрал "тонкую" коллекцию предметов из своих поездок на президентском самолете.

"Я никого не смущал и не совершал никаких правонарушений, чтобы собрать эту коллекцию", — сказал он, держа в руках бумажный стаканчик с логотипом Air Force One, который он "просто забыл выбросить".

Air Force One, который Белый дом называет офисом президента в небе Фото: Shutterstock

Air Force One, который Белый дом называет офисом президента в небе, имеет площадь 4 000 кв. футов (372 кв. м). Его впечатляющие возможности включают в себя обширные апартаменты для президента, медицинскую станцию с операционным столом, конференц-зал и столовую, два камбуза для приготовления пищи, способных накормить 100 человек одновременно, а также выделенные зоны для прессы, VIP-персон, охраны и секретарей.

Издание отмечает, что благодаря передовой авионике и защите самолет относится к классу военных и способен выдержать воздушную атаку. Он также способен дозаправляться в воздухе, что позволяет ему летать неограниченное время, что крайне важно в чрезвычайных ситуациях. Air Force One также оснащен безопасным оборудованием связи, позволяющим самолету функционировать в качестве мобильного командного центра. На борту имеется 85 телефонов, множество двусторонних радиостанций и компьютерная связь. Президент сидит впереди, а журналисты располагаются в задней части самолета.

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