Таинственный и мрачный: замок с 52 комнатами оставили гнить на 45 лет (фото)

Здание в стиле ренессанс должно был стать большим поместьем с бассейном, бальным залом, крепостными стенами и 12 башнями, изображающими 12 апостолов, но у владельца начались проблемы.

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Строительство замка Лапалице в Польше началось в 1979 году и было прекращено, когда у владельца Петра Казимерчака закончились деньги. Об этом пишет Daily Express.

Потрясающая крепость в глуши была заброшена после того, как ее владелец получил разрешение только на строительство коттеджа.

Замок Лапалице начали строить в конце 1970-х годов. Его владельцем был польский художник Петр Казимерчак, который хотел использовать его как свой дом и студию. Здание в стиле ренессанс должно был стать большим поместьем с 52 комнатами, бассейном, бальным залом, крепостными стенами и 12 башнями, изображающими 12 апостолов.

Деньги у Казимирчака закончились раньше, чем проект был завершен, и, по слухам, он получил разрешение на строительство только коттеджа, а не огромного замка.

Полуразрушенная оболочка дворца, ныне разваливающаяся и покрытая граффити, пользуется популярностью у городских исследователей Фото: Navicup

Разрешение было выдано на строительство студии площадью 170 квадратных метров с видом на озеро, а он занял 5 000 квадратных метров. Ему было предписано снести незаконную постройку, но он не мог себе этого позволить.

Художник не сразу отказался от своего грандиозного проекта, позже подав новые заявки, которые были отклонены. Полуразрушенная оболочка дворца, ныне разваливающаяся и покрытая граффити, пользуется популярностью у городских исследователей. Вокруг территории стоит забор с огромными воротами.

Те, кто побывал в замке, называют его одной из лучших тайных и неофициальных туристических достопримечательностей в Польше. Один из них описал его как "таинственный и мрачный".

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном особняке нашли потайную дверь и ценные вещи. Городской исследователь по имени Колин предположил, что поместье могло принадлежать довольно состоятельному человеку. Однако он не мог понять почему такой прекрасный дом просто покинули.

Также стало известно, что происходит на острове с самым одиноким в мире домом. Андреас Бьярей и его жена Мона Крузе решили купить и отреставрировать маяк. Пара значительно переплатила за одинокое здание, но по их словам, они уверенны, что для них это идеальное место.