Отчужденная зона без туристов: что происходит на острове с самым одиноким в мире домом

Андреас Бьярей и его жена Мона Крузе решили купить и отреставрировать маяк. Пара значительно переплатила за одинокое здание, но по их словам, они уверенны, что для них это идеальное место.

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Маяк Скалмен, который находится на небольшом островке в Норвегии, назвали самый одинокий в мире домом. До ближайшего города всего пару часов езды. Однако с мая по конец июля каждого года на остров запрещено пускать туристов. Об этом пишет The Mirror.

Скалмен — самый удаленный островок в архипелаге, в который он входит. Он настолько уединен, что туристам запрещено его посещать в определенное время. С мая по конец июля каждого года остров становится заповедником для птиц. Однако одна семейная пара приобрела на острове старый маяк и надеется отреставрировать его. Чтобы добраться до острова из ближайшего города или аэропорта, нужно сесть на два отдельных парома, а затем проплыть на лодке 4 мили (6,5 км).

Единственным зданием на острове является старый маяк. Одна пара потратила 89 000 фунтов стерлингов (4,4 млн гривен), чтобы купить это здание, поскольку по их словам, оно идеально подходит для них. Изначально маяк был выставлен на продажу по цене 36 000 фунтов стерлингов (1,8 млн гривен), но был продан более чем вдвое дороже. Его покупателями стали Андреас Бьярей и его жена Мона Крузе.

"Мы провели здесь много отпусков за эти годы, любим этот район и много рыбачили в окрестностях Скалмена. Так что это стало для нас идеальным местом. По работе мы много занимаемся недвижимостью и любим проекты. Не каждый день удается купить маяк. Мы подумали, что было бы здорово отреставрировать его и сделать таким, каким он должен быть. И тогда мы сможем проводить больше времени в этом районе, имея свой собственный дом", — рассказал Андреас.

Семья хочет переделать маяк в жилой дом Фото: Jam Press

Пара планирует полностью отреставрировать здание, хотя этот процесс будет очень дорогим.

"Нам нужно вести диалог с муниципалитетом и другими организациями, но цель в том, чтобы здание было в идеальном состоянии. Это не бесплатно, это точно", — добавил мужчина.

Издание отмечает, что маяк Скалмен был построен в 1907 году, а его первым смотрителем стал Антон Лунд. Он отправился в экспедицию вместе со знаменитым исследователем Роальдом Амундсеном. Ходят слухи, что на островке до сих пор можно увидеть след его собаки.

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