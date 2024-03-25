Відчужена зона без туристів: що відбувається на острові з найсамотнішим у світі будинком

Андреас Б'ярей і його дружина Мона Крузе вирішили купити й відреставрувати маяк. Пара значно переплатила за самотню будівлю, але за їхніми словами, вони впевнені, що для них це ідеальне місце.

Related video

Маяк Скалмен, який розташований на невеликому острівці в Норвегії, назвали найсамотнішим у світі будинком. До найближчого міста всього кілька годин їзди. Однак із травня до кінця липня кожного року на острів заборонено пускати туристів. Про це пише The Mirror.

Скалмен — найвіддаленіший острівець в архіпелазі, до якого він входить. Він настільки відокремлений, що туристам заборонено його відвідувати в певний час. З травня по кінець липня кожного року острів стає заповідником для птахів. Однак одна сімейна пара придбала на острові старий маяк і сподівається відреставрувати його. Щоб дістатися до острова з найближчого міста або аеропорту, потрібно сісти на два окремі пороми, а потім проплисти на човні 4 милі (6,5 км).

Єдиною будівлею на острові є старий маяк. Одна пара витратила 89 000 фунтів стерлінгів (4,4 млн гривень), щоб купити цю будівлю, оскільки за їхніми словами, вона ідеально підходить для них. Спочатку маяк був виставлений на продаж за ціною 36 000 фунтів стерлінгів (1,8 млн гривень), але його продали більш ніж удвічі дорожче. Його покупцями стали Андреас Бьярей і його дружина Мона Крузе.

"Ми провели тут багато відпусток за ці роки, любимо цей район і багато рибалили в околицях Скалмена. Тож це стало для нас ідеальним місцем. По роботі ми багато займаємося нерухомістю і любимо проєкти. Не щодня вдається купити маяк. Ми подумали, що було б чудово відреставрувати його і зробити таким, яким він має бути. І тоді ми зможемо проводити більше часу в цьому районі, маючи свій власний будинок", — розповів Андреас.

Сім'я хоче переробити маяк на житловий будинок Фото: Jam Press

Пара планує повністю відреставрувати будівлю, хоча цей процес буде дуже дорогим.

"Нам потрібно вести діалог із муніципалітетом та іншими організаціями, але мета в тому, щоб будівля була в ідеальному стані. Це не безплатно, це точно", — додав чоловік.

Видання зазначає, що маяк Скалмен був побудований 1907 року, а його першим доглядачем став Антон Лунд. Він вирушив в експедицію разом зі знаменитим дослідником Роальдом Амундсеном. Ходять чутки, що на острівці досі можна побачити слід його собаки.

Раніше Фокус повідомляв, що житловий район міста в Англії з будівлями без дахів нагадує зруйновану війною країну. Один з комплексів порівняли з Сирією. Блогер Денні показав всюди розкидані уламки, а деякі будівлі без дахів виглядають "розбомбленими".

Також стало відомо, що шукачі Google Maps думають, що знайшли таємничі "двері" посеред Антарктиди. Користувачів соцмереж здивувала незвичайна знахідка. Багато хто вважає, що таємничий об'єкт на карті може виявитися дверима, але під час обговорень були названі і більш дикі теорії.