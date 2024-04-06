"Самый одинокий в мире дом" на отдаленном острове пустует уже более 100 лет (фото)

О жилье на маленьком острове ходит много слухов. Некоторые люди даже не верили в его существование, однако правда о нем оказалась гораздо менее захватывающей, чем догадки.

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Небольшое здание, прозванное "самым одиноким домом в мире", уже давно окутано тайной, а его удаленное расположение породило множество странных и жутких теорий о том, что же на самом деле скрывается за этим жилищем. Об этом пишет The Mirror.

Крошечная белая обитель является единственным известным зданием на маленьком острове Эдлидаэй. Этот пустынный и труднодоступный участке земли, размером 110 акров, расположен у сельского южного побережья Исландии.

Издание отмечает, что в соцсетях довольно много слухов, связанных с "самым одиноким домом в мире". Многие люди, которые были очарованы снимками уединенного жилья, ранее предполагали, что в нем может жить религиозный отшельник. Согласно другой, ныне опровергнутой теории, исландское правительство подарило остров певице Бьорк. Третий, довольно пугающий слух, гласит, что коттедж был построен миллиардером, который намеревался отсидеться на острове в случае зомби-апокалипсиса. Учитывая, как далеко остров находится от многолюдных городов, это было бы вполне логично, но, опять же, это всего лишь миф.

Крошечная белая обитель является единственным известным зданием на маленьком острове Эдлидаэй Фото: Facebook

Некоторые люди, пораженные изолированностью дома, не верят в его существование, утверждая, что его фотографии, выложенные в сеть, были отредактированы перед публикацией. Однако он действительно существует.

Остров Эдлидаэй, входящий в архипелаг Вестманнаэйяр, сейчас полностью заброшен, но около 300 лет назад он был обитаем. Пять семей, живших там, занимались рыболовством, охотой и разведением скота. Однако к 1930-м годам последние жители покинули остров навсегда, и с тех пор он остается незаселенным.

До дома довольно трудно добраться Фото: Facebook Остров Эдлидаэй, входящий в архипелаг Вестманнаэйяр, сейчас полностью заброшен Фото: Facebook

Реальность, окружающая таинственный дом на острове, гораздо менее захватывающая, чем теории, связанные с ним. На самом деле дом был построен охотничьей ассоциацией Elliðaey в 1950-х годах как база для охоты на стаи пухляков, которые, как известно, питаются рыбой.

Как и следовало ожидать от здания на отдаленном острове, здесь нет ни электричества, ни водопровода, ни внутренней канализации. Однако здесь есть сауна, питающаяся от естественной системы сбора дождевой воды.

Ранее Фокус сообщал, что в заброшенном особняке нашли потайную дверь и ценные вещи. Городской исследователь по имени Колин предположил, что поместье могло принадлежать довольно состоятельному человеку. Однако он не мог понять почему такой прекрасный дом просто покинули.

Также стало известно, что происходит на острове с самым одиноким в мире домом. Андреас Бьярей и его жена Мона Крузе решили купить и отреставрировать маяк. Пара значительно переплатила за одинокое здание, но по их словам, они уверенны, что для них это идеальное место.