Мама с ребенком наткнулась на загадочное морское существо без глаз (фото)

Эмили Скотт, которая совершила находку, поделилась подробностями. Молодая мама не испугалась и сделала несколько снимков, которыми поделилась в соцсетях.

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23-летняя Эмили Скотт из Великобритании наслаждалась прогулкой со своим годовалым ребенком, когда наткнулась на лежащее на песке необычное существо, у которого, как оказалось, не было глаз на голове. Об этом пишет The Mirror.

Женщина поделилась фотографиями загадочного морского существа, которое она нашла на пляже в Корнуолле. Свою находку она сделала 6 января этого года.

По словам Эмили, морское животное было около трех футов (91 см) в длину и ей показалось, что у него не было глаз.

"Сначала оно было засыпано песком, и я понятия не имела, что это такое. Я не испугалась, но была в замешательстве, так как его голова была повернута в сторону. Казалось, что у него нет глаз. Это было странно видеть, особенно в глубине пляжа, прямо за травой", — рассказала британка.

Необычное существо было около метра в длину

Эмили сообщила об этом существе в совет Корнуолла. Предполагается, что это конгер. Он является одним из двух видов угрей, которых регулярно ловят рыболовы в Великобритании, а на пляжах они встречаются редко. Их называют морскими хищниками, они охотятся на любую рыбу, которую могут найти в качестве пищи, включая мертвую и гниющую. У них очень уникальный внешний вид — длинное змееподобное тело, большие глаза и губы. Кроме того, у них очень острые зубы и бесчешуйчатая кожа.

Издание отмечает, что из-за нереста в Атлантическом океане угри гораздо чаще встречаются у западного и южного побережья Британских островов. Угорь мог оказаться на пляже по естественным причинам или в результате рыбалки.

После нереста конгер перемещается на большую глубину и погибает. Они также могут нападать на людей, хотя такие случаи редки. Несмотря на большие глаза, они практически слепы и охотятся ночью по запаху.

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