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МирФан

Продавец ананасов сделал эпическую прическу, чтобы привлечь внимание покупателей (видео)

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Фото: Instagram | Продавец ананасов удивил покупателей своей прической

В комментариях пользователи сети похвалили парня за нестандартное мышление, креативность и преданность своему делу.

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Продавец ананасов в палатке возле дороги сделал эпатажную прическу, вероятно, чтобы привлечь внимание покупателей к своему товару. Курьезную картину в индийском городе Дели заметил один из очевидцев и опубликовал соответствующее видео в Instagram, где оно быстро завирусилось.

На коротком ролике можно увидеть молодого человека в футболке и спортивных штанах, который удобно устроился на пластмассовом стуле и смотрит в свой телефон.

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Однако самое интересное — это его прическа, по форме напоминающая тропический фрукт (шипы на макушке и перекрестный узор снизу). Мало того, юноша покрасил волосы в желтый цвет, как у ананаса.

"Он очень любит свою работу", — указано в описании к видео, собравшему миллионы просмотров и сотни тысяч восторженных реакций.

В комментариях пользователи сети похвалили продавца за нестандартное мышление, креативность и преданность своему делу.

  • "Думаю, у этого парня никогда не заканчиваются ананасы"
  • "Если бы я был покупателем, то забрал бы эту голову"
  • "Вот, как нужно работать"
  • "Молодец! Учитесь, как без усилий увеличивать продажи"
  • "Вот это я понимаю маркетинговый ход"
  • "А какая бы у него была стрижка, если бы он продавал огурцы?"
  • "Классная стрижка, но ноги со стола нужно убрать"

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летнем Бо Брауне из Атланты (США), который из-за своего гигантского роста в 2 метра 16 сантиметров не может остаться незамеченным в толпе. К 14 годам американец вырос до 6 футов (1,83 м), а за следующие 10 лет прибавил еще 25 см.

Кроме того, блогерша Лиди, которая выступает за естественную женскую красоту, опубликовала видео, продемонстрировав густые волосы на своих ногах и подмышками. Таким образом девушка решила потроллить критиков, которые утверждают, что волосы на женском теле — это не сексуально.