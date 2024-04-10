Продавець ананасів зробив епічну зачіску, щоб привернути увагу покупців (відео)

У коментарях користувачі мережі похвалили хлопця за нестандартне мислення, креативність та відданість своїй справі.

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Продавець ананасів в ятці при дорозі зробив епатажну зачіску, ймовірно, щоб привернути увагу покупців до свого товару. Курйозну картину в індійському місті Делі помітив один з очевидців та опублікував відповідне відео в Instagram, де воно швидко завірусилось.

На короткому ролику можна побачити молодого чоловіка у футболці та спортивних штанах, який зручно вмостився на пластмасовому стільці й дивиться у свій телефон.

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Однак найцікавіше — це його зачіска, що за формою (шипи на маківці та перехресний візерунок знизу) дуже нагадує тропічний фрукт. Мало того, юнак пофарбував волосся в жовтий колір, як в ананаса.

"Він дуже любити свою роботу", — йдеться в описі до відео, що зібрало мільйони переглядів та сотні тисяч захопливих реакцій.

У коментарях користувачі мережі похвалили продавця за нестандартне мислення, креативність та відданість своїй справі.

"Думаю, в цього хлопця ніколи не закінчуються ананаси"

"Якби я був покупцем, то забрав би цю голову"

"Ось, як потрібно працювати"

"Молодець! Вчіться, як без зусиль збільшувати продажі"

"Ось це я розумію маркетинговий хід"

"А яка б у нього була стрижка, якби він продавав огірки?"

"Класна стрижка, але ноги зі столу варто прибрати"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річного Бо Брауна з Атланти (США), який через свій гігантський зріст у 2 метри 16 сантиметрів не може залишитися непоміченим у натовпі. До 14 років американець виріс до 6 футів (1,83 м), а потім за наступні 10 років додав ще 25 см.

Крім того, блогерка Ліді, яка виступає за природну жіночу красу, опублікувала відео, продемонструвавши густе волосся на своїх ногах та під пахвами. Таким чином дівчина вирішала потролити критиків, які стверджують, що волосся на жіночому тілі — це не сексуально.