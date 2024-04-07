"Ідеальна природна жінка": модель принципово відмовилась від гоління (фото)

Красуня, яка активно веде свої соціальні мережі, завдяки своїй незвичній зовнішності отримала чималі прибутки.

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Блогерка Ліді, яка виступає за природну жіночу красу, опублікувала відео, продемонструвавши густе волосся на своїх ногах та під пахвами. Таким чином дівчина вирішала потролити критиків, які стверджують, що волосся на жіночому тілі — це не сексуально, пише таблоїд Daily Star.

В одному з недавніх роликів, що набрав понад 35 тисяч переглядів, красуня позує перед камерою, цитуючи своїх ненависників у коментарях. На слова одного з хейтерів про те, що "волосся на тілі — це не сексуально", Ліді відреагувала з гумором, наспівуючи вірусну мелодію: "Ти тупий, дурний чи німий, га?".

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Після публікації свого кліпу бодіпозитивна активістка отримала підтримку більшості шанувальників у TikTok. Один користувач написав: "Волосся на тілі — це топ". Інший додав: "Ідеальна природна жінка". Третій також погодився з цією думкою: "Повністю натуральне = найкраще".

Однак деякі недоброзичливці залишили й жорстокі відгуки, зокрема: "Це жахливо", "Купіть їй бритву", "Сором" та "Огидно".

До речі, Ліді, яка також веде свою сторінку як модель OnlyFans, раніше зазначала, що тема відрощування волосся принесла їй чималі прибутки. У своєму пості вона написала: "Чесно кажучи… Я навіть не думала, що моє волосся буде настільки популярним (або ненависним). Спочатку сприймала це як свою нішу. Якби зрозуміла відразу, то була б зараз у значно вигіднішому становищі".

Але блогерка підкреслила, що найважливіше для неї — підтримати жінок.

"Якщо я можу допомогти хоча б одній людині почуватися краще через волосся на її тілі або на тілі її партнера, це вже перемога для мене!" — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 31-річну Елдіну Джаґаньджак з Копенгагена, яка не голить ноги, вуса та не вищипує моноброву, щоб "відлякувати" поганих чоловіків. Одного дня жінка зрозуміла, що через зайве волосся на обличчі суспільство змушує її відчувати себе менш жіночною.

Крім того, ми розповідали про 33-річну Глорі Кіньйонес із Нью-Йорка, яка мріяла стати моделлю, попри вроджену ваду через порушення росту кісток. Її шлях в індустрію моди був тернистим, тому що дівчина ще з дитинства пережила чимало хейту й цькувань від однолітків.