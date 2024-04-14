Настоящие "суперфуды": медики назвали два продукта, которые помогут избежать диабета
По данным экспертов, люди, которые употребляли в пищу суперпродукты, меньше обращались к врачам и лучше себя чувствовали.
Гуру питания настоятельно рекомендуют два доступных суперпродукта для более здоровой и продолжительной жизни. Об этом сообщает издание Мirror.
Почему нужно употреблять яблоки
Всем известное яблоко, богатое необходимыми минералами и витаминами, которые помогают снизить уровень холестерина, является одним из тех волшебных "лекарств", которые могут снизить риск сердечных заболеваний.
Эксперты заявляют, что, те люди, которые ели хотя бы одно яблоко в день, реже посещают своего врача общей практики.
Одно из главных преимуществ яблок — это наличие пектина, который является разновидностью клетчатки, которой много в кожуре и косточках фрукта.
По словам нутрициологов, пектин, который также содержится в грушах и сливах, снижает уровень холестерина в крови.
Почему нужно употреблять цельнозерновые продукты
Цельнозерновые продукты, а именно киноа, булгур, рожь, овес, полба и гречка, известны своей невероятной пользой для здоровья. Они должны составлять основную часть нашего ежедневного рациона. По словам диетологов, это ключевые источники клетчатки.
"Такие продукты богаты витаминами группы В, антиоксидантами и небольшим количеством полезных жиров. Ежедневное их потребление поможет улучшить здоровье кишечника и сердца, а также с провести профилактику диабета, рака и ожирения", — пишут в источнике.
Медики обнаружили, что у людей среднего возраста, которые съедали как минимум три порции цельнозерновых продуктов в день, что эквивалентно тарелке каши, ломтику цельнозернового хлеба или порции коричневого риса или киноа, фиксировалось улучшение кровяного давления и уровеня сахара в крови.
Напомним, диетолог рассказала, как выбрать натуральное мороженное в супермаркете.
Ранее Фокус писал о том, как намеренное ограничение сахара в своем рационе поможет вам улучшить здоровье и сбросить вес.
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