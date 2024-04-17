Гадание на картах Таро помогло женщине выиграть в лотерею 500 000 долларов

Предсказание гласило, что скоро в жизни женщины появятся деньги. Она долго размышляла о том, как это может случиться, позабыв о лотерейных билетах в своей сумочке.

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В США жительница штата Мичиган, которая не захотела называть свое имя, рассказала, что гадание на картах Таро верно предсказало ей выигрыш в лотерею в размере 500 000 долларов. Об этом сообщает Мичиганская лотерея (Michigan Lottery).

59-летняя американка рассказала представителям Мичиганской лотереи, что в тот же день она остановилась на заправке, чтобы купить несколько скретч-билетов.

"Во время гадания на картах Таро мне сказали, что очень скоро в моей жизни появятся деньги. Я пыталась понять, как это может произойти, но даже не подумала о лотерейных билетах в своей сумочке", — вспоминает она.

Позже вечером женщина стерла защитный экран и увидев символ звезды.

"Я подумала, что по крайней мере, я вернула свои деньги и предположила, что это будет выигрыш в 10 долларов. К моему удивлению, я обнаружила приз в размере 500 000 долларов! Я пыталась сохранять спокойствие, но уже тогда поняла, что это изменило мою жизнь", — поделилась американка.

По словам победительницы, в ее планы входит погашение долга за машину, поездка в круиз с подругой и инвестирование оставшейся суммы.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина случайно купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл $2 млн. Игрок понял, что у него есть одинаковые билеты, когда четыре из них выиграли по 4 доллара каждый. Вскоре его ждал еще один сюрприз.

Также стало известно, что бабушка, которая в 73 года работала на двух работах, выиграла роскошный особняк в лотерею. Приз включал в себя 100 000 фунтов стерлингов наличными, поэтому Роуз Дойл легко приняла решение уйти на пенсию, когда узнала о своей победе.