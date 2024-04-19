Прошло 13 лет: женщина увидела в TikTok видео с нищим и поняла, что это ее брат

Хорхе Пинеда некоторое время жил в США, но из-за проблем с наркотиками был депортирован в Мексику, где с ним произошел несчастный случай.

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54-летний бездомный Хорхе Пинеда благодаря социальным сетям воссоединился со своей сестрой Беатрис после 13 лет разлуки. Об этой удивительной истории стало известно после публикации видео в TikTok, собравшего более 15 миллионов просмотров.

Блогер Андре Эрнандес опубликовал на своей странице ролик, на котором показано, как обездоленный Хорхе сидит и любуется его спортивным автомобилем "Форд Мустанг".

Позже Эрнандес пригласил нищего покататься на своей новенькой машине, и запись этой поездки также стала вирусной, собрав 3,6 миллиона просмотров. Подписчики блогера даже пожертвовали деньги, чтобы помочь Хорхе приобрести еду, новый матрас и привести свою внешность в порядок.

Благодаря широкой огласке, Беатрис узнала в кадре своего потерянного брата, которого видела в последний раз в 2011 году. Как позже выяснилось, мужчина некоторое время жил в США, но из-за проблем с наркотиками был депортирован в Мексику, где с ним произошел несчастный случай.

Беатрис отправилась в 11-часовое путешествие из города Амека, чтобы воссоединиться с братом в Монтеррее. Трогательная встреча состоялась в воскресенье, 14 апреля, возле заброшенной палатки, где прятался Хорхе.

"Я посмотрела видео и расплакалась. Он очень тихий. Когда люди видят бездомных, то всегда отвергают их", — сказала она.

После воссоединения Хорхе вместе с сестрой вернулся в Америку. Он надеется, что теперь его жизнь изменится к лучшему.

Напомним, ранее Фокус писал, что 80-летний Хайнц Б. из Дармштадта (Германия) живет как бездомный, хотя имеет миллионное состояние и элитную недвижимость. Мужчина питается едой, найденной в мусоре, и носит изношенную одежду. Ежемесячно немец получает 3600 евро пенсии, однако почти все деньги откладывает, ведь его единственные расходы — это 5 евро на еду и интернет для ноутбука.

Кроме того, охранника уволили после того, как он начал отмывать тротуар, где сидел бездомный мужчина. Пользователи сети разозлились из-за этой истории, назвав ее "неприемлемой и позорной".