Минуло 13 років: жінка побачила у TikTok відео з жебраком і зрозуміла, що це її брат

Хорхе Пінеда деякий час жив у США, але через проблеми з наркотиками був депортований до Мексики, де з ним трапився нещасний випадок.

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54-річний безпритульний Хорхе Пінеда завдяки соціальним мережам возз'єднався зі своєю сестрою Беатріс після 13 років розлуки. Про цю дивовижну історію стало відомо після публікації відео у TikTok, що зібрало понад 15 мільйонів переглядів.

Блогер Андре Ернандес опублікував на своїй сторінці ролик, на якому показано, як знедолений Хорхе сидить та милується його спортивним автомобілем "Форд Мустанг".

Згодом Ернандес запросив жебрака покататися на своїй новенькій автівці. Запис цієї поїздки також став вірусним, зібравши 3,6 мільйона переглядів. Підписники блогера навіть пожертвували гроші, щоб допомогти Хорхе придбати їжу, новий матрац та привести свою зовнішність до ладу.

Завдяки широкому розголосу, Беатріс впізнала у кадрі свого загубленого брата, якого востаннє бачила у 2011 році. Як пізніше з'ясувалося, чоловік деякий час жив у США, але через проблеми з наркотиками був депортований до Мексики, де з ним трапився нещасний випадок.

Беатріс вирушила в 11-годинну мандрівку з міста Амека, щоб возз'єднатися з братом у Монтерреї. Зворушлива зустріч відбулася в неділю, 14 квітня, біля покинутого намету, де ховався Хорхе.

"Я подивилася відео і розплакалася. Він дуже тихий. Коли люди бачать безпритульних, то завжди відкидають їх", — сказала Беатріс.

Після возз'єднання чоловік разом із сестрою повернулись до Америки. Він сподівається, що тепер його життя зміниться на краще.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 80-річний Хайнц Б. з Дармштадта (Німеччина) живе як безхатько, хоча має мільйонні статки та елітну нерухомість. Чоловік харчується їжею, знайденою у смітті, та носить зношений одяг. Щомісяця німець отримує 3600 євро пенсії, однак майже всі гроші відкладає, адже його єдині витрати — це 5 євро на їжу та інтернет для ноутбука.

Крім того, охоронця звільнили після того, як він почав відмивати тротуар, де сидів безпритульний чоловік. Користувачі мережі розлютилися через цю історію, назвавши її "неприйнятною та ганебною".