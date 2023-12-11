Охоронця ресторану звільнили після скандалу з "відмиванням" безпритульного (відео)

Користувачі мережі розлютилися через цю історію, назвавши її "неприйнятною та ганебною".

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Охоронця звільнили після того, як він почав відмивати тротуар, де сидів безпритульний чоловік. Про цей інцидент стало відомо після публікації відповідного відео в X (колишній Twitter).

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На ролику, знятому в заможному лондонському районі Белгравія, що неподалік від Букінгемського палацу, показано, як вода затікає під спальний мішок і ковдру безпритульного. Охоронець підкидає ногою його постіль, а чоловік кричить навздогін: "Залиште мене".

Очевидець Деймон Еванс поділився відео на X, позначивши у дописі McDonald's.

"Чи вважаєте ви, що це прийнятна поведінка для вашого персоналу – замочувати спальні мішки безпритульних людей посеред зими (або в будь-яку іншу пору року)?" — написав він в описі.

У коментарях з’явився представник мережі McDonald's UK. Він подякував Деймону за увагу до інциденту й зауважив, що у кадрі не їхні співробітники, а "сторонні" охоронці.

"Ми шоковані та засмучені через цей інцидент і хотіли б від щирого серця вибачитися перед джентльменом на цьому відео. Охоронці назавжди залишили наш ресторан, а команді закладу ще раз нагадали про важливість шанобливого ставлення до всіх без винятку людей. Спробуємо знайти його та відшкодувати збитки", — вказано в заяві.

Реакція McDonald's на скандал з безпритульним Фото: McDonald's

Ролик Деймона Еванса поширили понад 11 тисяч разів. Багато користувачів мережі розлютилися через цю історію, назвавши її "неприйнятною та ганебною".

Нагадаємо, раніше співробітниця McDonald's показала, як готується популярна їжа. Дівчина, яка працює в одному з ресторанів мережі McDonald's у США, розповіла, що яйця, млинці та суміш буріто "продаються вже готовими".

Крім того, 29-річний Кемерон Голланд з Австралії заприсягся більше ніколи не замовляти бургери в McDonald's після того, як знайшов "скам'янілий" чизбургер на задньому сидінні машини клієнта.