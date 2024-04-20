Повторил успех: мужчина разбогател благодаря фильму с участием своего двойника

Главный актер фильма выиграл крупную сумму в лотерею. Мужчина, который был похож на него, решил повторить его успех купил лотерейный билет.

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Житель США случайно разбогател благодаря тому, что последовал примеру героя фильма, на которого он был похож. Об этом пишет Michigan Lottery Connect.

26-летний мужчина из штата Мичиган поделился, что смотрел фильм с актером, похожим на него. Персонаж, которого играл актер, выиграл крупную сумму в лотерею. Это вдохновило американца купить билет мгновенной лотереи Lucky No. 13, который принес ему приз в размере 500 000 долларов.

Счастливый игрок, пожелавший остаться неизвестным, купил выигрышный билет в магазине E-Z Stop Food Mart.

"Я смотрел фильм, и главный герой выиграл крупную сумму в лотерею. Главный герой был моим двойником, поэтому я воспринял это как знак, что нужно пойти и купить билет, Позже в тот же день я был с друзьями и стер с него защитный экран. Когда я увидел, что выиграл 500 000 долларов, я не мог поверить своим глазам! Я хотел убедиться в реальности увиденного, прежде чем поделиться новостью с друзьями, поэтому я пошел в ванную, чтобы еще раз посмотреть на билет. Убедившись в том, что я вижу, я позвонил своей девушке, чтобы сообщить ей радостную новость", — сказал американец.

Мужчина приз в размере 500 000 долларов Фото: Michigan Lottery

Недавно мужчина посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой крупный приз. На свой выигрыш он планирует позаботиться о своих детях и отправиться в отпуск.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина случайно купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл $2 млн. Игрок понял, что у него есть одинаковые билеты, когда четыре из них выиграли по 4 доллара каждый. Вскоре его ждал еще один сюрприз.

Также стало известно, что бабушка, которая в 73 года работала на двух работах, выиграла роскошный особняк в лотерею. Приз включал в себя 100 000 фунтов стерлингов наличными, поэтому Роуз Дойл легко приняла решение уйти на пенсию, когда узнала о своей победе.