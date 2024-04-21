Основная задача — быть счастливой: "профессиональная жена" рассказала о своей жизни (фото)

Свои ежемесячные расходы Хоуп Джеймс Файфилд распределяет следующим образом: 150 долларов на занятия пилатесом, 40 долларов на абонемент в тренажерный зал и 300 долларов на одежду.

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28-летняя Хоуп Джеймс Файфилд из Кентукки (США) называет себя "профессиональной женой" и ежемесячно тратит около 500 долларов на поддержание своей красоты. Подробнее об этом женщина рассказала в интервью для издания Daily Mail.

До бракосочетания с 27-летним возлюбленным Картером Файфилдом женщина работала воспитательницей в детском саду, но бросила работу, когда родили дочь Марипосу, и решила сосредоточиться на семье и уходе за своим телом и внешностью.

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Свои ежемесячные расходы молодая мать распределяет следующим образом: 150 долларов на занятия пилатесом, 40 долларов на абонемент в тренажерный зал и 300 долларов на одежду.

"Я всегда была тщеславной, и это не изменилось, когда я стала мамой", — заявила она.

Семья Хоуп Джеймс Файфилд Фото: SWNS

"Профессиональная жена" объясняет, что даже когда не планирует выходить из дома, все равно наносит макияж и надевает украшения, чтобы подавать хороший пример своей дочери.

Еще до беременности Хоуп гордилась статусом содержанки и много времени уделяла тренировкам, чтобы поддерживать идеальную физическую форму. Она не скрывает, что с детства мечтала о такой роли.

"У меня традиционные взгляды в том смысле, что я ценю мужа как кормильца, а жена должна быть красивой", — объясняет Хоуп.

Женщина продолжает регулярно делать маникюр, загорать и посещать занятия пилатесом. Все это благодаря мужу, который ее поддерживает.

"Мы делим домашнюю работу. Картер делает все, на что у меня не хватает времени или сил. Ему безразлично, какой у меня внешний вид. Главное, чтобы я была счастливой", — делится американка, однако добавляет, что не планирует навязывать этот стиль жизни своей дочери.

"Профессиональная жена" вместе со своим возлюбленным Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о 43-летней Мел Мун, инфлюенсерке из Бернли (Великобритания), которая откровенно рассказала об особенностях брака со значительно младшим возлюбленным. Женщина говорит, что ее часто путают с его матерью.

Кроме того, работница супермаркета Morrisons по имени Эмма попала на большой придорожный баннер, где ее назвали "разрушительницей семьи". Кто-то разместил там две фотографии женщины с предупреждением "Следите за своими мужчинами". Большинство пользователей сети начали шутить по поводу этой ситуации, высказывая догадки относительно предыстории и подробностей.