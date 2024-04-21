Основне завдання — бути щасливою: "професійна дружина" розповіла про своє життя (фото)

Свої щомісячні витрати Гоуп Джеймс Файфілд розподіляє так: 150 доларів на заняття пілатесом, 40 доларів на абонемент у тренажерний зал і 300 доларів на одяг.

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28-річна Гоуп Джеймс Файфілд із Кентуккі (США) називає себе "професійною дружиною" та щомісяця витрачає близько 500 доларів на підтримку своєї краси. Детальніше про це жінка розповіла в інтерв'ю для видання Daily Mail.

До одруження з 27-річним коханим Картером Файфілдом жінка працювала вихователькою в дитячому садку, але залишила роботу, коли народили дочку Маріпосу, і вирішила зосередитися на родині й догляді за своїм тілом і зовнішністю.

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Свої щомісячні витрати молода матір розподіляє так: 150 доларів на заняття пілатесом, 40 доларів на абонемент у тренажерний зал і 300 доларів на одяг.

"Я завжди була марнославною, і це не змінилося, коли я стала мамою", — заявила вона.

Родина Гоуп Джеймс Файфілд Фото: SWNS

"Професійна дружина" пояснює, що навіть коли не планує виходити з дому, все одно наносить макіяж і надягає прикраси, щоб подавати гарний приклад своїй доньці.

Ще до вагітності Гоуп пишалася статусом утриманки та багато часу приділяла тренуванням, щоб підтримувати ідеальну фізичну форму. Вона не приховує, що з дитинства мріяла про таку роль.

"У мене традиційні погляди в тому сенсі, що я ціную чоловіка як годувальника, а дружина має бути красивою", — пояснює Гоуп.

Жінка продовжує регулярно робити манікюр, засмагати й відвідувати заняття пілатесом. Усе це завдяки чоловікові, який її підтримує.

"Ми ділимо домашню роботу. Картер робить усе, на що в мене не вистачає часу або сил. Йому байдуже, який у мене зовнішній вигляд. Головне, щоб я була щасливою", — ділиться американка, однак додає, що не планує нав'язувати цей стиль життя своїй доньці.

"Професійна дружина" разом зі своїм коханим Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 43-річну Мел Мун, інфлюенсерку з Бернлі (Велика Британія), яка відверто розповіла про особливості шлюбу зі значно молодшим коханим. Жінка каже, що її часто плутають із його матір’ю.

Працівниця супермаркету Morrisons на ім'я Емма потрапила на великий придорожній банер, де її назвали "руйнівницею сім'ї". Хтось розмістив там дві світлини жінки з попередженням "Слідкуйте за своїми чоловіками". Більшість користувачів мережі почали жартувати стосовно цієї ситуації, висловлюючи здогадки щодо передісторії та подробиць.