"Всі думають, що я його мама": 43-річна жінка розказала про курйози шлюбу з молодим обранцем

Закохані перебувають в офіційному шлюбі з 2021 року. Вони виховують трьох дітей.

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43-річна Мел Мун, інфлюенсерка з Бернлі, що у Великій Британії, відверто розповіла про особливості шлюбу зі значно молодшим коханим. Жінка каже, що її часто плутають з його матір’ю. Про свою історію пара розповіла на сторінці у TikTok.

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Мел та Алфі, який молодший за неї на 13 років, перебувають в офіційному шлюбі з 2021 року. Вони виховують трьох дітей.

Британка скаржиться, що незнайомці часто дивляться на них з осудом, бо вважають, що молодий альфонс намагається видурити гроші у по вуха закоханої в нього старшої жінки. Утім, Мел присягається, що насправді не має готівки.

В новому відео подружжя вирішило врешті-решт розставити усі крапки над "і". Зокрема Алфі почав жартувати, що коли вони пригадують дитинство, то Мел розповідає тільки про своє, бо він у той час ще не народився.

"У нас різниця у віці, тож коли я кажу йому припинити грати в ці ігри, я буквально маю на увазі приставку, а не ігри з моїми почуттями", – жартує британка.

Мел Мун та Алфі кохають одне одного Фото: facebook//melmooncomedian

Окрім всього іншого, закохані у ролику обговорили музичні уподобання (Мел не думає, що Central Cee – "Шекспір нашого часу"), а також те, коли варто лягати у ліжко (Алфі каже, що дружина засинає у той самий час, що і його бабуся).

"Коли він нагадує, скільки мені років, я відправляю його спати", – сміється 43-річна Мел.

Мел на 13 років старша за Алфі Фото: facebook//melmooncomedian

Відео сімейства Мун швидко зібрало понад 237 тисяч переглядів, багато вподобайок, коментарів та репостів.

У коментарях підписники британки діляться власним досвідом стосунків зі значно старшими партнерами.

"30 років різниці між мною та моїм коханим, і ми ніколи не сумнівалися одне в одному", "Маємо з чоловіком 16 років різниці – він старший за мене. Люди також думають, що він мій батько", "А в мене було інакше. Мою справжню матір запитали, чи ми пара", "Моя друга половинка старша на 12,5 років. Він завжди жартівливо називає мене мамочкою, коли прошу в нього щось зробити", – пишуть юзери.

43-річну Мел називають матір'ю молодого Алфі Фото: facebook//melmooncomedian 43-річну Мел називають матір'ю молодого Алфі Фото: facebook//melmooncomedian

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку Алію, яка регулярно ділиться зі своєю аудиторією подробицями особистого життя, розповідає про сімейні турботи, виховання дітей, а також стосунки з коханим, старшим за неї аж на 25 років. Через "однакову" зовнішність чоловіка часто називають її батьком, і жінка жартує з цього в TikTok.

Крім того, ми розповідали про 46-річного Джейсона Епплтона з американської Флориди, який на 60 см вищий за свою дружину Крістен. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них і загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки.