Мужчину, который превысил лимит на вождение в нетрезвом виде, оправдали в суде

Мужчина долгое время не знал о своей редкой болезни и не понимал, почему сотрудники полиции постоянно говорили ему, что он был пьян за рулем. После проверки у трех разных врачей его признали невиновным.

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Житель Бельгии, чей организм сам производит алкоголь, оправдан за вождение в нетрезвом виде. Об этом пишет The Guardian.

Суд Брюгге узнал, что у обвиняемого было заболевание, называемое синдромом автопивоварни (ABS), которое иногда вызывается проблемами с кишечником. Это крайне редкое заболевание, при котором организм человека сам вырабатывает алкоголь.

Впервые 40-летний бельгиец был осужден за вождение в нетрезвом виде в 2019 году. В то время он не знал о своем состоянии. Он был растерян, поскольку не пил. Полиция вновь остановила мужчину в апреле 2022 года, а затем месяц спустя, и оба раза выяснилось, что он превысил установленный в стране лимит на вождение в нетрезвом виде.

В понедельник, 22 апреля, Адвокат Анс Гескьер заявила, что по "еще одному неудачному стечению обстоятельств" ее клиент работал на пивоваренном заводе, но три врача, независимо обследовавшие его, подтвердили наличие у него ABS.

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Бельгийские СМИ сообщают, что в приговоре судья подчеркнул, что подсудимый, имя которого не называется в соответствии с местными судебными обычаями, не испытывал симптомов опьянения.

Лиза Флорин, клинический биолог из бельгийской больницы AZ Sint-Lucas, говорит, что люди с таким заболеванием вырабатывают тот же тип алкоголя, что и в алкогольных напитках, но обычно меньше ощущают его воздействие. По ее словам люди не рождаются с ABS, он может развиться, когда у них уже есть другое заболевание, связанное с кишечником. У пациентов могут наблюдаться симптомы, характерные для алкогольной интоксикации, такие как невнятная речь, спотыкание, потеря двигательных функций, головокружение и отрыжка.

Ранее Фокус сообщал, что пилот "под грибами" пытался отключить двигатели самолета на высоте 9,5 км. Эксперт по авиации Петтер Хернфельдт утверждает, что пилоты авиакомпаний часто боятся раскрывать проблемы с психическим здоровьем, потому что любой намек на нестабильность может поставить крест на их карьере.

Также стало известно, что мошенник, выманивший $175 млн, не смог заплатить за услуги адвоката. Патрис Раннер организовал международную почтовую аферу, в которой он выдавал себя за экстрасенса и обещал богатство и счастье тем, кто отправлял ему деньги по почте.