"Я встречаюсь с клоном сестры": убитый потерей мужчина поделился жуткими деталями

Сестра-близнец мужчины умерла в аварии, после чего он впал в депрессию. Из этого состояния его вытащила другая женщина — удивительно похожая на покойную и готовая поиграть в странную "игру".

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Мужчина признался в сети, что состоит в отношениях с "клоном" своей покойной сестры. Деталями 24 апреля поделились в Mirror.

Мужчина рассказал, что имел сестру-близнеца. В ноябре она трагически погибла в автокатастрофе. До смерти женщины они виделись почти каждый день и прекрасно понимали друг друга, поэтому брату трудно смириться с потерей.

"Она умерла. Я впал в депрессию без каких-либо признаков выхода на несколько месяцев, пока я не встретил свою девушку. Я практически отошел от всех своих других друзей", — вспомнил он.

В январе мужчина вернулся в колледж и там встретил девушку, которая выглядела как "клон" умершей сестры. Сначала он даже подумал, что встретил свою близняшку.

"Это не так, но даже вблизи я едва мог заметить разницу", — подчеркнул убитый горем брат.

Со временем ситуация становилась еще более странной. Выяснилось, что сходство новой знакомой и умершей сестры не ограничивается внешностью. У женщин похожи голоса, вкус в одежде, чувство юмора, ценности, политические взгляды, увлечения и даже недостатки.

"Я был невменяемым. Но я прилагал усилия, чтобы увидеть ее больше, потому что я знал, что не могу позволить ей просто исчезнуть обратно в толпе", — объяснил мужчина.

Девушка восприняла такой интерес как романтический и решила, что не против отношений. На третьем свидании стало понятно, что, по ее мнению, они уже пара.

"Поэтому я сломался и объяснил ситуацию", — рассказал мужчина.

Однако девушка не считала это странным. Она даже пообещала свидание за каждую новую историю от любимого о его покойной сестре.

"Поэтому я продолжал встречаться с ней и рассказывать анекдоты, и когда она делилась со мной больше о себе, я узнавал больше и больше о том, насколько моя мертвая близняшка похожа на мою девушку", — признался мужчина.

Он обеспокоен собственным психическим здоровьем. Мужчина понимает, что у этих отношений нет будущего. Однако, по его словам, девушка также "играет в эту игру".

"Иногда она говорит или делает мелочи, которые как бы "питают иллюзию". Если я бездумно ссылаюсь на события, на которых ее не было, она никогда не поправляет меня и не вырывает, если заметит, что я путаю ее и мою сестру", — пояснил он.

Пользователи призвали мужчину поговорить с терапевтом и завершить отношения ради себя.

Один из комментаторов даже поделился, что имел похожий опыт — вступил в отношения с девушкой, похожей на его внезапно умершую возлюбленную. Среди различий были цвет глаз и форма носа, но в целом женщины были очень похожи. Отношения продолжались несколько месяцев, хотя окружение мужчины пыталось его отговорить.

"В конце концов я назвал ее не тем именем (оба имени начинались с М), и это заставило меня провести ночь, решая, нравится ли она мне больше как она, или это было потому, что она напомнила мне женщину, которую я потерял", — признался пользователь.

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